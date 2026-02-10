Madagascar: Conseil du Fampihavanana Malagasy - Le personnel cumule seize mois d'impayés

10 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Les employés du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) tirent la sonnette d'alarme. 96 agents de cette institution publique n'ont toujours pas perçu leurs salaires depuis seize mois. La situation a été rendue publique hier à Ampefiloha, lors d'une rencontre avec la presse.

Le secrétaire exécutif du CFM a indiqué que ces agents, confrontés à des difficultés de plus en plus pesantes, en appellent aux autorités compétentes afin qu'une solution rapide soit apportée à ce problème.

Régularisation. Selon les explications fournies, l'absence prolongée de paiement des salaires compromet non seulement le fonctionnement normal de l'institution, mais affecte également de manière sévère les conditions de vie du personnel concerné. Face à cette situation, les responsables du CFM attendent une décision urgente permettant la régularisation des arriérés, condition essentielle à la poursuite des missions du Conseil, chargé de promouvoir la réconciliation nationale.

