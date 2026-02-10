Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Une gouvernance au prisme de l'ordre et de la responsabilité

À la tête de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), la mairesse exerce son mandat dans un contexte marqué par de lourds défis structurels, entre urbanisation accélérée, pression démographique, insalubrité persistante et problématiques d'organisation de l'espace public.

Pragmatisme. Figure féminine affirmée de la scène politique locale, la mairesse inscrit son action dans une logique de responsabilité, de rigueur et de continuité de l'action publique. Son parcours professionnel s'est construit bien avant son accession à la magistrature municipale. Entrée dans la vie active dès l'âge de 19 ans, elle a évolué dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la communication et de l'événementiel. Des expériences qui ont forgé une approche pragmatique de la gestion, axée sur l'anticipation, la discipline et la capacité à fédérer autour de projets concrets.

Elle s'est notamment fait connaître du grand public à travers l'organisation de la « Grande Braderie », initiée par l'entreprise Madavision. Malgré des débuts difficiles, l'événement est devenu un succès incontournable, révélant sa capacité à transformer les contraintes en opportunités. Cette initiative lui a valu, en 2005, d'être distinguée première femme lauréate du « Trophée du Jeune Entrepreneur » de la BNI Madagascar.

Gouvernance locale. Pour la mairesse d'Antananarivo, l'engagement politique relève d'un choix assumé en faveur d'une gouvernance fondée sur l'ordre public et le respect des règles communes. À l'Hôtel de Ville, elle défend une gestion progressive, privilégiant des actions structurantes pour améliorer le cadre de vie. Pour elle, la restauration de la capitale, estime-t-elle, ne saurait se faire sans une responsabilisation collective et une application rigoureuse du code de l'urbanisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Femme, mère et grand-mère, elle revendique un équilibre entre responsabilités familiales et engagement public. Inspirée par l'éducation reçue de sa mère et par des figures féminines ayant occupé de hautes fonctions dans le pays, elle affirme sa conviction quant à la place des femmes dans les instances de décision. Pour elle, « leur participation constitue un levier essentiel pour une gouvernance plus inclusive et durable, tant à l'échelle locale que nationale ». Une vision qu'elle entend inscrire dans la durée à la tête de la Cité des Mille.