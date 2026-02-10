Madagascar: Îles Vanille - Accélération de la mise en marché des voyages combinés

Après Maurice, la présidence de l'association des Îles Vanille est actuellement assurée par l'Union des Comores.

Cette association regroupant les offices du tourisme des pays de l'océan Indien, à savoir les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles, vise à promouvoir la destination océan Indien. Fondée pour mutualiser les efforts de promotion et encourager le tourisme inter-îles, elle favorise notamment la création d'offres combinées et le développement de la croisière. Le nouveau président des Îles Vanille, Abubakar Ben Mahamoud, réaffirme sa priorité d'accélérer la mise en marché des voyages combinés afin d'encourager des séjours plus longs, plus riches et mieux répartis entre les îles.

Positionnement international. La vision commune des pays membres des Îles Vanille consiste à coupler les destinations de l'océan Indien dans le but de stimuler la demande tout en facilitant la création de produits multi-îles et en mutualisant les moyens. Les plus pratiqués sont notamment l'organisation de séjours combinés ainsi que les itinéraires de croisière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le partage des savoir-faire entre les acteurs issus de chaque île n'est pas en reste. Pour sa part, Maurice, représentée par le ministre du Tourisme délégué de l'île Maurice, Sydney Pierre, poursuit ses actions visant à créer une Commission marketing pour renforcer le positionnement international de la marque et structurer les actions communes de promotion.

Vitrine. Comme bilan pour l'année 2025, le tourisme de croisière a connu un essor au niveau de la zone de l'océan Indien. Cette activité constitue une vitrine des bénéfices « multi-îles » car elle revêt une importance stratégique pour l'économie locale. On peut citer, entre autres, le développement des excursions dans les sites touristiques, l'accroissement du commerce, surtout des produits artisanaux, et l'expansion des activités des prestataires.

Pour le nouveau président de l'association Îles Vanille, il s'engage à faciliter les partenariats, les connectivités et le « packaging » inter-îles, ainsi qu'à déployer une visibilité internationale unifiée au bénéfice de toutes les îles, via des actions communes et des événements labellisés. « Notre ambition est de faire des Îles Vanille un modèle de coopération touristique régionale : plus de produits combinés, plus de retombées locales et une présence renforcée sur les marchés internationaux », déclare Abubakar Ben Mahamoud.