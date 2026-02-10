Ile Maurice: Six véhicules retirés de la circulation

Lors d'une opération spéciale de contrôle d'émissions de fumée, qui a démarré le jeudi 5 février la police de l'Environnement a retiré de la circulation six véhicules dont les émissions dépassaient largement les normes autorisées. L'intervention, menée simultanément à Bonne-Mère, Forest-Side et Sorèze, visait principalement à détecter les véhicules fortement fumigènes et à rappeler l'importance du respect des règles pour la qualité de l'air. Sur les 16 conducteurs verbalisés, six ont vu leur véhicule immédiatement interdit de circuler en raison de l'ampleur des dépassements constatés.

Il s'agissait essentiellement d'autobus, ce qui souligne un problème récurrent d'entretien des transports publics. Des bus mal entretenus peuvent en effet générer des émissions lourdes de particules et de suie, avec des conséquences directes sur la santé des usagers.

En effet, les fumées émises par les bus au diesel contiennent des particules fines (PM2,5 et PM10) et des oxydes d'azote (NOx), connus pour aggraver l'asthme, provoquer des irritations des voies respiratoires et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Ces effets sanitaires touchent particulièrement les enfants, les personnes âgées et les populations vivant à proximité des axes routiers ou des dépôts de bus.

Le ministère de l'Environnement veut ainsi envoyer un message clair : les contrôles vont se poursuivre et les contrevenants seront sanctionnés. L'objectif est double : responsabiliser les conducteurs et propriétaires, et susciter une prise de conscience sur l'impact sanitaire et environnemental des émissions polluantes. Depuis le début de l'année, la police de l'Environnement a dressé 29 contraventions dans le cadre de ces contrôles.

Pour réduire ces chiffres, il faudra renforcer l'entretien des flottes de véhicules, surtout des transports publics, encourager les inspections régulières et promouvoir des solutions de remplacement moins polluantes. Des actions combinant sanction et accompagnement technique sont nécessaires pour améliorer durablement la qualité de l'air et protéger la santé publique.