Ile Maurice: Alcootest et test de drogue positifs pour le conducteur

10 Février 2026
Un accident de la route impliquant deux pèlerins s'est produit aux alentours de 3 heures du matin, ce mardi 10 février, à Wooton, à proximité de l'AMB Wholesale Market.

L'accident a impliqué un van et une voiture tractant un kanwar. Selon les premiers éléments, le van a percuté le kanwar, provoquant des blessures à deux occupants assis à l'arrière du véhicule. Les victimes ont été transportées à l'hôpital, où elles sont actuellement admises pour recevoir des soins.

Le conducteur du van ne s'est pas arrêté après l'impact et a pris la fuite. À la suite d'une enquête et d'un travail intensif basé sur les images du système Safe City, la police est parvenue à identifier et à interpeller le conducteur. Il s'agit d'un homme de 39 ans, domicilié à Bois-des-Amourettes.

Soumis aux tests d'usage, son alcootest s'est révélé positif, tout comme le test préliminaire de dépistage de drogue. L'enquête se poursuit.

