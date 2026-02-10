Ile Maurice: Van Niekerk pressenti pour rejoindre l'écurie Awotar

10 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

L'entraîneur Jevin Awotar aurait déjà arrêté son choix sur le jockey qui portera ses couleurs lors de la saison 2026. Selon nos informations, le nom du Sud-Africain Grant Van Niekerk est cité avec insistance.

Âgé de 34 ans, Grant Van Niekerk a une solide expérience du haut niveau. Il s'est notamment illustré en Afrique du Sud sous la férule de l'entraîneur Justin Snaith, l'un des plus en vue du pays. Le jockey a également été appelé par le Hong Kong Jockey Club, où il a exercé en tant que club jockey, enrichissant davantage son parcours international.

Fort de plus de 1 000 victoires depuis le début de sa carrière, Van Niekerk traverse toutefois une période plus discrète, les opportunités au plus haut niveau s'étant récemment raréfiées. Une situation qui pourrait expliquer son intérêt pour un nouveau défi au Champ-de-Mars cette saison. À noter que Grant Van Niekerk connaît déjà l'hippodrome mauricien. Il y avait monté lors d'une journée internationale dans la catégorie Young Stars, laissant alors une impression favorable aux observateurs.

Par ailleurs, il nous revient que l'écurie Selvom Mootien serait également à la recherche d'une cravache étrangère pour défendre ses couleurs. Elle serait en négociation avec plusieurs jockeys, mais aucune décision n'a été prise à ce jour.

L'entraîneur Amar Sewdyal serait, quant à lui, en contact avancé avec un jockey italien, et on devrait en avoir la confirmation très prochainement. En ce qui concerne l'écurie Vicky Ruhee, aucune décision n'a été arrêtée pour le choix du jockey titulaire, mais il nous revient que la piste sud-américaine serait privilégiée.

