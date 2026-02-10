Ile Maurice: Affaire Mamy Ravatomanga - Le dossier transmis au DPP

10 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Un nouveau tournant judiciaire se dessine dans la saga Ravatomanga. La Financial Crimes Commission (FCC) a confirmé, hier, à la Bail and Remand Court que l'enquête portant sur des soupçons de trafic d'influence visant l'homme d'affaires malgache, Mamy Ravatomanga, était désormais complétée. Le dossier sera transmis au Directeur des poursuites publiques (DPP) d'ici la fin du mois, ouvrant la voie à une décision quant à d'éventuelles charges formelles.

L'annonce a été faite par le Chief Investigator Khemraj Jokhoo lors de la comparution par visioconférence de Mamy Ravatomanga devant la magistrate Vishakha Bhumija Soborun. Ce volet de l'enquête concerne notamment une réunion qui se serait tenue le 14 octobre 2025 au domicile de Salim Fakim. Elle aurait réuni l'ancien commissaire de la FCC, Junaid Fakim, ainsi que Nasser Bheeky et son frère, dans un contexte aujourd'hui au cœur des soupçons de trafic d'influence.

Si ce pan du dossier est désormais bouclé, l'enquête relative au blanchiment d'argent se poursuit. La FCC a précisé que ce volet, jugé particulièrement complexe, nécessitera au moins trois mois supplémentaires. Des démarches ont été entamées auprès de plusieurs institutions financières et d'agences étrangères afin de retracer des flux financiers, et d'analyser des transactions jugées sensibles.

Sur le plan de la défense, Me Khushal Lobine a indiqué que le panel juridique attend toujours des rapports médicaux établis par deux cardiologues ainsi que par un médecin relevant de la santé publique. Une demande est également attendue devant la Cour suprême pour permettre à un avocat étranger de représenter l'homme d'affaires à Maurice.

L'affaire a été renvoyée au 23 février devant la Bail and Remand Court. La FCC était représentée par Me Nirvana Chooramun.

