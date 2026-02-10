Ile Maurice: Des armes découvertes dans une voiture, trois hommes arrêtés

Une opération policière ciblée, menée le dimanche 8 février le long de la route royale à Baie-du-Tombeau, a conduit à l'arrestation de trois hommes après la découverte de plusieurs armes offensives à bord de leur véhicule. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une Special Crackdown Operation, effectuée par la police de Trou-Fanfaron, épaulée par des éléments de l'Emergency Response Service.

Il était environ 13 h 10 lorsque les policiers ont intercepté une voiture blanche pour un contrôle de routine. Le comportement du conducteur et de ses deux passagers a immédiatement attiré l'attention, car les occupants semblaient nerveux et observaient leur environnement de manière suspecte, poussant la policière présente à procéder à une fouille plus approfondie.

Le conducteur, un habitant de Quatre-Bornes âgé de 23 ans et employé comme aide sur un chantier, a été prié de descendre et d'ouvrir le coffre. La policière y a découvert un cutter bleu, doté d'une lame d'environ huit centimètres, ainsi qu'une hache mesurant près de 36 centimètres. Poursuivant la fouille, les policiers ont trouvé un sabre de 55 centimètres, avec une lame tranchante de 40 centimètres, dissimulé sous le siège avant occupé par un cuisinier de 28 ans, également résidant à Quatre-Bornes.

Le passager avant a expliqué que ces armes étaient destinées à assurer leur sécurité, déclarant : «Pou nou sekirite, koltar so.» Quant au passager arrière, un thérapeute de 28 ans employé au ministère de l'Éducation, il a tenté de dissimuler un poing américain dans sa sandale, objet qui a été immédiatement saisi. Les trois hommes ont été informés de leurs droits constitutionnels et du délit retenu contre eux, à savoir le port d'armes offensives.

Ils ont ensuite été conduits au poste de police de Vallée-des-Prêtres et placés en détention sur ordre d'un officier supérieur. Les armes ont été sécurisées comme pièces à conviction. Par ailleurs, le conducteur a été verbalisé pour ne pas avoir apposé la vignette de licence sur le parebrise, une infraction au Code de la route.