Madagascar: SIRAMA - La valeur du patrimoine atteignant les 235 milliards Ar

La direction générale de la SIRAMA ne ménage pas ses efforts pour sauvegarder son patrimoine, en procédant à son inventaire et à sa réévaluation, parallèlement au redressement financier et à l'assainissement comptable de cette entreprise à participation majoritaire de l'État.

Une spéculation foncière ainsi que des baux emphytéotiques déguisés en vente définitive ont été constatés par les dirigeants avant 2020, selon leurs dires. Des procédures judiciaires ont ainsi été menées en vue de récupérer ces biens. En l'espace de deux ans, soit en 2022, la SIRAMA annonce un résultat positif, pour ne citer que les actifs non courants, ou la valeur de son patrimoine, atteignant les 235 milliards Ar, contre 658 millions seulement en 2018.

Saisie immobilière. Il est à rappeler que le tribunal a délivré 18 grosses en faveur de la SIRAMA à l'issue des poursuites judiciaires lancées depuis 2021. Mais les dirigeants de l'entreprise déplorent que certaines grosses n'aient pu être exécutées, étant donné que la politique primait dans le pays à cette époque. Parlant du terrain de golf situé à Nosy Be, ils précisent bien que cette propriété appartient à la SIRAMA.

Jusqu'à présent, 32 propriétés ont fait l'objet d'une saisie immobilière par l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI), a-t-on appris. Par ailleurs, la SIRAMA prévoit de régulariser les terrains qui lui appartenaient mais qui ont été squattérisés par des particuliers et des entreprises, en leur demandant de payer une valeur de compensation.