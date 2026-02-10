Madagascar: Salons ITM/IHM - De nombreux exposants internationaux attendus

La 12e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM), combinée avec la 3e édition de l'International Handicraft Fair Madagascar (IHM), se tiendra du 11 au juin 2026 au CCI Ivato.

Organisés conjointement par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, ces salons s'imposent comme une plateforme de référence pour la promotion du tourisme et de l'artisanat. En effet, les professionnels et les différents acteurs opérant dans ces deux secteurs porteurs pourront en tirer de nombreuses retombées économiques positives à travers le développement des échanges et des partenariats, ainsi que la création d'opportunités d'affaires.

« Parlant de l'organisation de la 3e édition du salon IHM, la valorisation du savoir-faire local et du rôle stratégique de l'artisanat dans le développement de l'industrie touristique sera à l'honneur », a expliqué le PCA de l'ONTM, Ionjaniaina Ranaivoarimanana, lors de l'ouverture officielle des inscriptions en ligne, en partenariat avec Vanilla Pay, pour ces deux salons internationaux, hier, à l'Auditorium Havoria à Anosy.

Hausse de 20 %. Cette année, « 500 stands sont prévus pour être érigés et 26 000 visiteurs sont attendus, soit une hausse de l'ordre de 20 % par rapport à l'édition précédente », a fait savoir Danny Barivelo, directeur exécutif de l'ONTM.

En outre, « de nombreux exposants internationaux sont attendus. À titre d'illustration, les acteurs issus des pays membres des Îles Vanille ont déjà confirmé leur participation à cet événement touristique d'envergure internationale. Ils seront plus nombreux cette fois-ci. Des exposants provenant de pays africains se sont également manifestés, sans oublier les professionnels du tourisme issus de pays émetteurs tels que la France, entre autres », a-t-il poursuivi.

2e spot mondial. Concernant la promotion de la destination Madagascar, l'ONTM ne ménage pas ses efforts pour diversifier les marchés. « Outre le renforcement des marchés traditionnels, notamment la France, nous avons prospecté de nouveaux marchés tels que l'Europe de l'Est. Ainsi, 28 000 touristes issus de ces pays ont visité la destination Madagascar, contre 6 000 auparavant.

S'agissant de la diversification des offres touristiques, l'ONTM, en partenariat avec le ministère de tutelle, organise depuis trois ans un festival de kitesurf afin de promouvoir la Grande Île à travers ce sport nautique. Madagascar est désormais reconnu comme le deuxième spot mondial de kitesurf, alors qu'auparavant le pays était peu connu à l'échelle internationale dans ce domaine », a-t-il enchaîné.

330 000 touristes. « Grâce à l'ensemble de ces actions de promotion, la destination a accueilli près de 330 000 touristes en 2025, soit une hausse de l'ordre de 0,05 % par rapport à l'année précédente », a déclaré, pour sa part, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lucie Vololoniaina, lors du lancement officiel des inscriptions en ligne pour les salons internationaux ITM-IHM. Elle a également précisé que cet événement se distingue par l'organisation simultanée de la 10e édition des Assises internationales du tourisme responsable et durable, en partenariat avec l'association Tourisme Sans Frontière.