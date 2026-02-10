La dernière décennie est marquée par un regain sans précédent des investissements en Afrique. Madagascar reste cependant l'un des bénéficiaires les plus modestes du continent.

Région stratégique

Les investissements chinois en Afrique qui se font dans le cadre de l'Initiative de la Ceinture et de la Route, plus connue sous le nom de « Nouvelles Routes de la Soie » ou Belt and Road Initiative (BRI), totalisent depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, pas moins de 1 300 milliards de dollars répartis entre investissements directs et contrats de construction d'infrastructures. Environ 775 milliards de dollars ont été investis sous forme de contrats de construction et 533 milliards de dollars en investissements directs au total.

Des chiffres qui démontrent que l'Afrique demeure une région stratégique de l'initiative « Nouvelles Routes de la Soie ». Une tendance qui s'est encore confirmée en 2024, où les engagements chinois sur le continent ont atteint 29,2 milliards de dollars, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente.

Ces montants se répartissent entre 13,24 milliards de dollars d'investissements directs (+48 % sur un an) et 15,97 milliards de dollars de contrats de construction, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines et des infrastructures de transport. Cette dynamique confirme, en tout cas, le rôle central de l'Afrique dans la stratégie économique chinoise. Plusieurs pays africains, tels que l'Égypte, la Tanzanie ou encore la Guinée, concentrent à eux seuls plusieurs milliards de dollars d'engagements.

170 millions de dollars

À l'inverse, Madagascar, qui a pourtant rejoint l'initiative en 2017 en signant un protocole d'accord avec la partie chinoise, n'enregistre encore qu'une part minime dans ces investissements. En effet, huit ans plus tard, les retombées financières de l'initiative restent encore limitées. Selon les estimations issues de rapports spécialisés, les projets identifiés comme relevant de la BRI à Madagascar représenteraient environ 170 millions de dollars, principalement concentrés sur des infrastructures routières.

Ces montants demeurent très faibles comparés aux flux enregistrés dans d'autres pays africains. En l'absence de données officielles détaillées, les analystes estiment que la part de Madagascar dans les investissements BRI du continent est inférieure à 1 %.

Cette situation s'explique notamment par la faible attractivité économique de Madagascar, où l'on assiste encore à des contraintes institutionnelles et à une instabilité politique, ainsi qu'à une capacité réduite à porter des projets d'infrastructures de grande envergure susceptibles de mobiliser des financements massifs. Plus largement, Madagascar peine à attirer les investissements étrangers. En 2024, les investissements directs étrangers totaux se sont élevés à environ 602 millions de dollars, tous partenaires confondus.

Projets plus ciblés

Parmi les investissements marquants opérés dans le cadre de l'initiative, on peut citer, entre autres, les projets routiers comme la RN9 et la RN5A, ou encore des infrastructures locales comme la voie rapide Ivato-Tsarasaotra. Par ailleurs, de grands projets portuaires et aéroportuaires ont déjà été discutés, mais encore sans suite jusqu'ici. Les observateurs estiment qu'à l'heure où la Chine réoriente progressivement ses investissements vers des projets plus ciblés et financièrement viables, le pays devra renforcer son cadre institutionnel et sa capacité de préparation de projets pour espérer capter une part plus significative de ces flux à l'avenir.