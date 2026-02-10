Madagascar: Opportunités d'emploi - La Corée du Sud ouvre 15 000 postes aux jeunes malgaches

Le secteur privé sud-coréen et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique viennent de sceller quatre conventions ouvrant la voie à la formation et à l'emploi de jeunes Malgaches en Corée du Sud. Ces accords, couvrant des domaines variés comme le BTP, le paramédical ou la pêche, visent à répondre à une demande de 15 000 postes tout en offrant une solution concrète au chômage des jeunes dans toutes les régions de Madagascar.

Actuellement, le secteur privé sud-coréen recherche environ 15 000 travailleurs. Les jeunes malgaches figurent parmi ceux qui pourront bénéficier de ces opportunités. Dès novembre 2025, des représentants coréens avaient effectué une mission à Madagascar pour présenter ce projet de coopération.

Une délégation malgache conduite par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a effectué un déplacement en Corée du Sud, du 1er au 7 février, pour constater de visu la réalité sur place et sceller un partenariat avec le secteur privé. Cette coopération s'inscrit dans cette logique de rapprochement : mettre en adéquation l'offre et la demande, en connectant un marché coréen en quête de main-d'oeuvre et une jeunesse malgache en recherche d'emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Coopération. Quatre conventions de partenariat public-privé ont été signées à cet effet avec le MTEFoP. L'objectif est de faciliter l'accueil, la formation et l'accès à l'emploi des jeunes originaires de Madagascar en Corée du Sud. Selon la ministre du Travail, Florent Soatiana Bety Léonne, ces accords prévoient des programmes de formation professionnelle, des cours de langue coréenne et des opportunités d'embauche dans des secteurs variés : ingénierie de la construction, paramédical, pêche, exploitation forestière, construction navale et autres métiers techniques.

Les partenaires impliqués incluent Hanwha Life Financial Service, l'Université Seojeong, l'Université d'Ulsan ainsi que le World Peace Practice Center. « Le but est de permettre aux jeunes malgaches d'intégrer le marché du travail coréen et de répondre aux besoins d'emploi dans ce pays. C'est une solution concrète pour lutter contre le chômage des jeunes dans toutes nos régions », a souligné la ministre, insistant sur l'impact attendu en matière de dynamisation du marché de l'emploi et de croissance économique nationale.