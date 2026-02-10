Madagascar: Robinets à sec à Tana - Le problème reste entier dans de nombreux quartiers

Pas une seule goutte d'eau depuis deux ans, voire davantage. Le problème du non-accès à l'eau courante est commun à une multitude de localités d'Antananarivo. En dépit d'une pluviométrie plus qu'abondante ces derniers mois, depuis l'arrivée de la saison pluvieuse, le problème reste entier pour ces quartiers devenus non desservis.

En font partie les axes Itaosy, Amboditsiry, une partie du quartier d'Ivandry, Ankadikely, et bien d'autres. Le motif évoqué, à certaines périodes de l'année, notamment durant la saison sèche, était le déficit pluviométrique. Mais depuis le début de la saison pluvieuse, force est de constater que la pluviométrie est loin d'être « déficitaire », bien au contraire, avec le passage des systèmes cycloniques successifs, en marge d'une saison pluvieuse particulièrement active. Autrement dit, le problème réside dans le réseau de distribution d'eau, dont la vétusté, connue de tous, entraîne des pertes importantes au niveau du volume d'eau empruntant les conduites de distribution.

La mise en oeuvre du projet Jirama Water III, dont la pose de la première pierre a eu lieu en décembre 2025, vise à améliorer la situation. Ce projet, financé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Union européenne à hauteur de plus de 73 millions d'euros, comporte deux phases, au terme desquelles 140 km de nouvelles conduites devront être installées, et 40 km du réseau actuel, réhabilités. Par ailleurs, la capacité de production et de stockage augmenterait de manière significative afin de réduire le gap actuel de production d'eau, s'élevant à environ 100 000 m3 par jour.

En attendant la concrétisation de ce projet, les usagers estiment leur situation de plus en plus intenable, car les solutions alternatives, notamment la livraison d'eau à domicile via les fameux bidons jaunes ou des camions-citernes privés, décuplent les dépenses des ménages relatives à l'eau potable. Les premières retombées du projet d'amélioration de la distribution d'eau à Antananarivo sont ainsi très fortement attendues. Pour l'heure, les usagers continuent à prendre leur mal en patience !

