Madagascar: Forte Tempête Tropicale Gézani - Alerte inondation, vent fort et des vagues allant de 8 à 10 m

La Forte Tempête Tropicale Gézani continue de se renforcer dans l'océan Indien et place l'Est de Madagascar sous haute vigilance.

Les services météorologiques alertent sur une combinaison de risques majeurs : vents violents, pluies intenses provoquant des inondations et une houle cyclonique exceptionnelle pouvant atteindre 10 mètres. Des vents violents et des pluies à fort potentiel destructeur sont attendus. Le 9 février 2026, le centre de Gézani était localisé à environ 502 km à l'est de Toamasina. Le système, classé Forte Tempête Tropicale, génère des vents moyens de 90 km/h, avec des rafales atteignant 125 km/h, et se déplace vers l'ouest à 15 km/h.

Forte. Les prévisions annoncent également un renforcement supplémentaire, avec une possible évolution en cyclone tropical intense avant un impact attendu entre Brickaville et Fenoarivo Atsinanana. Les régions d'Atsinanana et d'Analanjirofo sont particulièrement exposées à de fortes précipitations, estimées entre 100 et 150 mm en 24 heures. Ces pluies pourraient entraîner des crues rapides des rivières, des inondations urbaines, notamment à Toamasina, ainsi que des glissements de terrain dans les zones à relief.

Extrême. La menace maritime est tout aussi préoccupante. Selon les prévisions du service météo, la mer sera agitée à très agitée sur l'ensemble de la côte Est, avec des vagues de 3 à 6 mètres pouvant atteindre 8 à 10 mètres, notamment au large d'Analanjirofo et du nord d'Atsinanana.

Toute activité en mer est fortement déconseillée. La combinaison des inondations, des vents forts et de la houle pourrait provoquer de lourdes pertes économiques et des perturbations sociales majeures dans ces régions à forte valeur économique pour le pays. Les dommages aux infrastructures, aux cultures, au port de Toamasina et aux moyens de subsistance de milliers de ménages risquent d'accentuer la vulnérabilité des populations. Les autorités appellent à respecter strictement les consignes de sécurité.