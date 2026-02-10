Madagascar: Paralympisme - Formation des arbitres pour booster le parasport à Analamanga

10 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Ligue parasportive d'Analamanga franchit une étape majeure dans sa restructuration. Les 7 et 8 février 2026, elle a tenu, à l'UNHAM Behoririka et à son siège d'Andoharanofotsy, la première session de formation dédiée à l'arbitrage parasportif. Objectif : poser les bases solides de la future Commission régionale des arbitres.

Douze participants issus des clubs parasportifs, des enseignants d'EPS et des techniciens de la ligue se sont penchés sur deux disciplines en forte croissance : le basket-ball en fauteuil roulant et le para-athlétisme. Au programme : principes généraux de l'arbitrage, puis focus sur les spécificités des compétitions handisport.

Andrianarisoa Irina Eric Ny Aina, conseiller technique régional, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une refonte globale de la structure. Outre la commission des arbitres, des entités dédiées aux entraîneurs et aux bénévoles voient le jour. La formation prépare aussi l'accueil des championnats nationaux prévus cette année dans la région. Le président de la ligue, Andrianainarivelo Mahandry, justifie le choix des deux sports par leur essor rapide, tant au niveau régional que national.

« Ces disciplines portent l'avenir du parasport malgache », a-t-il déclaré, annonçant d'autres sessions pour arbitres et entraîneurs, ainsi que des campagnes de sensibilisation. Les échanges ont été nourris par les interventions de Olivier Marcel Randriamanantsoa, président de la Commission régionale des arbitres, et du conseiller technique. À l'issue des deux jours, chaque participant a reçu une attestation.

