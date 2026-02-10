Madagascar: Rugby à XV - Le Tournoi de Noël a finalement atteint son épilogue

Le Tournoi de Noël 2025, organisé par l'association des jeunes rugbymen et amateurs de rugby issus de quartiers défavorisés, en collaboration avec la Section Rugby Atsimondrano, s'est officiellement clôturé dimanche dernier, au stade Malacam à Antanimena.

Ce tournoi s'est déroulé sous le patronage de l'AREMA, et le coup d'envoi des matchs de finale a été donné par Annick Zoary Ratsiraka, secrétaire nationale de ce parti politique. En effet, le tournoi avait débuté le 19 octobre avec les éliminatoires au stade Tongarivo et au complexe d'Ampefiloha. Les finales, disputées dimanche dernier, ont sacré quatre équipes dans leurs divisions respectives.

En troisième division, FTAJ Tranonjiro a battu Ravinala 9 à 3. En deuxième division, XV Stone Ambohibarikely s'est imposé face à FT2A Ambaniala 17 à 6. Enfin, en première division, Complexe Ampefiloha a largement dominé le R.C.A Tanjombato 27 à 5.

Chaque vainqueur a reçu un boeuf, récompense symbolique de l'engagement de l'AREMA dans le soutien au sport comme vecteur de développement humain et de santé physique. Dans la continuité de cette dynamique, la Section Rugby Atsimondrano ouvrira officiellement le championnat 2026 le 1er mars au stade Malacam, regroupant les trois divisions pour une nouvelle saison placée sous le signe de la compétition et de la fraternité sportive.