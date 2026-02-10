Madagascar: Zotsara Randriambololona rejoint la Saint-Pauloise FC

L'international malgache Zotsara Randriambololona rejoint la Saint-Pauloise FC à La Réunion. Il retrouve son compatriote Sylvio Ouassiero.

La Saint-Pauloise FC continue de renforcer son effectif pour la nouvelle saison avec l'arrivée du milieu de terrain malgache Zotsara Randriambololona, en provenance d'Al-Entesar Club en Arabie saoudite. Le club réunionnais mise sur un joueur expérimenté, capable d'apporter équilibre et solidité à l'entrejeu, tout en contribuant à la relance et à la construction du jeu. Sélectionné pour la première fois en équipe nationale en juin 2015, Zotsara s'est fait remarquer dès ses jeunes années en France, notamment avec les U19 du CS Sedan, dont il était capitaine lors de la saison 2012-2013.

Son équipe avait marqué les esprits en Coupe Gambardella, éliminant Toulouse et le PSG, avant de s'incliner en finale contre Bordeaux au Stade de France. Sa carrière professionnelle l'a ensuite conduit à travers l'Europe et le Moyen-Orient, avec des passages à AJ Auxerre B, RE Virton, Royal Antwerp, KSV Roeselare, FC Fleury 91, FC Bălƫi, puis en Arabie saoudite avec Al-Nojoom et Al-Entesar. Bien que ponctué de blessures, son parcours témoigne de sa résilience et de sa détermination.

Doté d'une bonne lecture du jeu et d'une capacité à apporter un soutien défensif tout en initiant des offensives, il devrait rapidement devenir un joueur clé pour la Saint-Pauloise FC. Ce recrutement confirme l'ambition du club d'allier expérience et talent pour renforcer l'équipe et viser une saison réussie, tant sur le plan national qu'international.