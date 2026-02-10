Le Conseil National pour l'Education Civique (NCCE) a appelé les acteurs politiques, leurs partisans et le grand public à respecter les règles de bienséance civique, à rejeter les discours haineux et à faire passer l'unité nationale avant les intérêts partisans à l'approche du cycle électoral de 2026 en Gambie.

Cet appel a été lancé par le président du Conseil National pour l'Education Civique (NCCE), Alhaji Sering Fye, lors d'une conférence de presse vendredi, au cours de laquelle il a présenté les récentes interventions du Conseil et sa feuille de route stratégique en vue de l'élection présidentielle du 5 décembre 2026.

S'adressant aux journalistes, Mr Fye a décrit les médias comme un partenaire indispensable à la démocratie, soulignant que le journalisme responsable reste essentiel pour relier les responsables politiques aux citoyens et garantir que le public reçoive des informations claires, précises et opportunes.

« Alors que les Gambiens se préparent à se rendre aux urnes, le Conseil National pour l'Education Civique (NCCE) reste fermement attaché à son mandat constitutionnel qui consiste à consolider la démocratie, à renforcer la participation civique et à promouvoir la paix et la cohésion sociale », a-t-il déclaré.

Revenant sur les activités du Conseil en 2025, le président a souligné ce qu'il a qualifié de « croissance institutionnelle significative et d'impact sur le terrain », notamment l'ouverture de deux nouveaux bureaux régionaux afin de décentraliser l'éducation civique et accroitre les efforts de sensibilisation dans les communautés rurales.

En matière d'intégrité électorale, le Conseil National pour l'Education Civique (NCCE) a mené des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale avant les élections partielles dans les circonscriptions de Massembeh, Half-Die, Kaiaf et Bantanjang, en mobilisant les communautés par le biais de réunions publiques, de caravanes et d'émissions de radio afin de promouvoir une participation pacifique et éclairée.

Le Conseil a également intensifié ses efforts en matière d'inclusion, en organisant des forums et des débats radiophoniques sur les droits des personnes handicapées, en formant plus de 800 femmes leaders afin de renforcer leur participation politique, et en menant des campagnes de sensibilisation à l'enregistrement des naissances afin de renforcer la documentation relative à la citoyenneté.

Parmi les autres initiatives, citons les consultations nationales sur le projet de constitution, l'éducation du public sur la Loi Anticorruption de 2023 et la Loi sur les Infractions Pénales de 2025, ainsi que la formation des fonctionnaires des administrations locales et des tribunaux de district aux droits de l'homme et à l'équité judiciaire.

Des programmes de sensibilisation des jeunes ont touché des centaines d'étudiants afin de leur inculquer très tôt des valeurs civiques.

Pour l'avenir, Mr Fye a dévoilé le plan de travail 2026 du Conseil National pour l'Education Civique (NCCE) sous la bannière « Mon vote, mon avenir », qui soutiendra l'inscription des électeurs, la sensibilisation à l'échelle nationale et les dialogues communautaires visant à garantir des élections pacifiques et crédibles.

Tout en saluant le déroulement pacifique des récentes élections partielles, il a mis en garde contre la montée des discours incendiaires, en particulier sur les plateformes numériques.

« Le recours aux discours haineux, aux sentiments tribaux et à la désinformation à des fins politiques menace notre stabilité et sape la démocratie », a-t-il averti.

Il a exhorté les citoyens à vérifier les informations avant de les partager, à rejeter les discours qui divisent et à se concentrer sur un débat politique axé sur les enjeux plutôt que sur les attaques personnelles.

Réaffirmant la neutralité du Conseil, le président s'est engagé à poursuivre la collaboration avec la Commission Electorale Indépendante, la société civile, les services de sécurité, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les partenaires de développement, et ce, afin de garantir un processus électoral transparent et pacifique.

« Les élections du 5 décembre sont un test de notre maturité collective », a-t-il déclaré. « Choisissons la paix plutôt que la division et donnons la priorité à la Gambie. »

