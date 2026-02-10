Madagascar: Pureplay Football League - Mahajanga réclame ses droits

Privés de leur stade Rabemananjara, les clubs majungais Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FC sont contraints de jouer leurs matchs « à domicile » à Antananarivo. Une décision de la CFEM, organisatrice de la Pureplay Football League, motivée par les grèves d'arbitres à Mahajanga. Mais cette mesure, jugée injuste et coûteuse, suscite la désapprobation de la Ligue de Boeny, qui appelle à une solution urgente pour préserver l'équité du championnat.

Les clubs majungais Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FC vivent une situation inédite dans la Pureplay Football League (PFL), le championnat de Madagascar. Privés de leur stade Rabemananjara, ils doivent désormais disputer leurs matchs « à domicile » à Antananarivo. Une décision prise par l'Association des Clubs de Football Élites de Madagascar (CFEM), organisatrice de la compétition, en raison des grèves récurrentes des arbitres avant chaque rencontre programmée à Mahajanga.

Ces mouvements entraînent des perturbations jugées incompatibles avec le bon déroulement du championnat. Cette mesure suscite le mécontentement de Maeva Portos, président de la Ligue de football de Boeny, qui dénonce une injustice sportive et financière. « Les matchs prévus à Mahajanga doivent s'y tenir, conformément au règlement. Nos clubs deviennent victimes de cette décision. Les déplacements engendrent des dépenses considérables et privent nos équipes du soutien de leurs nombreux supporters.

Nous sommes prêts à accueillir toutes les rencontres et appelons les responsables concernés à résoudre le problème des arbitres », a-t-il déclaré. Au-delà des coûts supplémentaires, c'est l'équité entre les clubs qui est mise en cause. Jouer loin de son public réduit l'avantage du terrain et fragilise la compétitivité des équipes concernées. Alors que la PFL s'apprête à entamer sa sixième journée ce week-end, l'appel de la Ligue de Boeny met en lumière l'urgence d'une solution durable. Le football malgache, sport populaire et fédérateur, ne peut se permettre de voir son équilibre compromis par des conflits persistants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn