Madagascar: Tena Kanto 2 - Poopy au Palais des Sports avec Ken, D Lain et Tanjona Randrianarivelo

Le Palais des Sports s'apprête à vibrer de nouveau sur les chansons de Poopy, avec Tena Kanto 2, un spectacle qui s'annonce exceptionnel et qui sera signé Live Prod. Il aura lieu le dimanche 1er mars prochain. L'an dernier, la première édition de Tena Kanto avait séduit le public en mettant à l'honneur des artistes féminines invitées par Poopy.

Parmi elles figuraient Denise, mais aussi Malala (du groupe 'Zay), Stéphanie, Nanie, Miarimbola et Leonyh. Ce premier volet avait marqué les esprits par la diversité des voix et la richesse des interprétations des titres de Poopy, la voix du coeur, offrant une véritable célébration du talent féminin dans la chanson malgache.

Cette année, le concept évolue : Tena Kanto 2 sera, cette fois-ci, consacré aux guests masculins. Poopy partagera la scène avec trois jeunes chanteurs très appréciés pour leur maîtrise vocale. Ken, D Lain et Tanjona Randrianarivelo, trois figures incontournables de la scène musicale actuelle, viendront donc enrichir le spectacle à ses côtés.

Par ailleurs, une innovation plutôt originale a été apportée à l'événement : les spectateurs ont la possibilité de contribuer à la playlist du concert, renforçant ainsi l'interaction entre les artistes et leur public. Les répétitions vont bon train depuis longtemps déjà. L'équipe artistique de ce deuxième volet promet, en tout cas, un moment unique de partage, riche en émotions. Après avoir célébré les voix féminines, ce second volet mettra en lumière la puissance et la diversité des voix masculines, confirmant la vitalité et la richesse du répertoire de la voix du coeur. Ce grand moment débutera à 15 h 01 précisément.