Ile Maurice: Une collection automobile d'exception dévoilée en avant-première

À quelques mois de son ouverture officielle à Beaux-Songes, le Milestones Motor Museum a offert, le 29 janvier, une avant-première exclusive de sa collection en collaboration avec le CIPR International Mauritius Network. L'événement a réuni des représentants des relations publiques et des médias autour d'un aperçu inédit de ce qui s'annonce comme l'un des musées automobiles les plus ambitieux au monde.

La soirée s'est déroulée en présence de plusieurs hauts dignitaires diplomatiques, notamment Frédéric Bontems, ambassadeur de France, Masahiro Kan, ambassadeur du Japon, Paul Brummell, haut-commissaire du Royaume-Uni, Kate Chamley, haute-commissaire d'Australie, et Craig A. Halbmaier, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis.

Fondateur du musée, Terry Smith a présenté quatre véhicules emblématiques de la collection : la Citroën DS19 (France), autrefois utilisée par le défunt président français, Charles de Gaulle, l'Aston Martin DB5 (Royaume-Uni), la Toyota 2000GT (Japon) et la majestueuse Cadillac V16 (États-Unis). Ces modèles feront partie d'une collection de plus de 200 véhicules, comprenant des voitures de films, des supercars, des voitures de course et de rallye, des failure cars ainsi que des motos.

Terry Smith et Frédéric Bontemps parlant de la Citroën DS19.

Commentant l'événement, Terry Smith a déclaré : «Cette avant-première offre un aperçu de ce que sera Milestones demain. La collection comprend des véhicules qui occupent une place légitime dans l'histoire automobile internationale, dont les histoires sont tout aussi fascinantes que leur mécanique. Nous avons hâte de partager ces voitures emblématiques avec le public lorsque nous ouvrirons les portes du musée d'ici la fin de l'année.»

Il a ajouté : «Il existe une véritable culture de l'automobile ici à Maurice. Nous devons éduquer le public en lui montrant comment les voitures évoluent, comment les moteurs se développent et en lui enseignant aussi les aspects économiques, notamment à travers les réussites de Henry Ford et la manière dont il a su capitaliser sur la production en stimulant la demande plutôt qu'en augmentant simplement les profits.»

Le fondateur du musée et Paul Brummell à côté de l'Aston Martin DB5.

Samantha Seewoosurrun, fondatrice du CIPR International Mauritius Network, a souligné l'importance du récit dans la communication : «Le musée ne nous parlera pas seulement de moteurs et de cylindres, mais dévoilera aussi les récits inspirants de vision, de passion et de détermination - et même de rivalités - qui ont façonné les voitures que nous conduisons aujourd'hui.»

Le Milestones Motor Museum est porté par Milestones Ltd, une entreprise mauricienne détenue et financée par la Star & Key Foundation, fondation elle-même financée par Terry Smith. La valeur de la collection est estimée à environ Rs 3,5 milliards, et avec le terrain et la construction, l'investissement total dépasse Rs 6 milliards, représentant l'un des plus importants projets culturels privés jamais réalisés à Maurice.

L'événement a été soutenu par plusieurs sponsors de CIPR International, dont AfrAsia, Rogers Capital Management Services, Kolos, Eagle Insurance, Africa Specialty Risks, Medine Property, Moments by PhoenixBev, Moka Mocha by Courts Mammouth et Impact Production Group.