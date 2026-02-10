Ile Maurice: Berty Appadoo - Un monument du volley-ball mauricien s'est éteint

Berty Appadoo a tiré sa révérence. L'ancien volleyeur émérite du Racing Club et de la sélection de Maurice s'est éteint dimanche à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie.

Pour Reza Itoola qui l'a d'abord connu comme adversaire et puis comme coéquipier, «c'est un autre monument du volley-ball mauricien qui s'en va après Roberto Juhel.» «Je lui ai succédé comme passeur du Racing Club en 1982 et nous avons connu de bons moments en sélection de Maurice. Il aimait partager son expérience et ses conseils avec moi à l'époque», confie-t-il.

Berty Appadoo a été médaillé d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien en 1979 avant de décrocher l'argent en 1985. «Aux JIOI de 1985, les deux passeurs du Racing avaient été sélectionnés. J'évoluais comme premier passeur et lui était là pour apporter son expérience à la sélection. Après cette compétition, il s'est retiré», se souvient notre interlocuteur.

Il a aussi occupé la présidence du Racing Club de 2001 à 2003. «En accédant à la présidence du Racing Club, Berty avait l'ambition de faire renaître de ses cendres notre club de volley qui avait dominé le championnat national pendant les années 70. Il y avait alors une belle génération de jeunes avec les Gilbert et Olivier Alfred et Eric Louise notamment. Mais avec la régionalisation, ce projet n'a pu se concrétiser», dira Reza Itoola.

Gilbert Lepoigneur, ancien coéquipier de Berty Appadoo au Racing Club, dit avoir perdu «un frère». «Berty et moi, c'est une amitié de 50 ans. Nous avons joué pour l'équipe B du Racing ensemble avant de passer au sein de l'équipe A par la suite. Notre premier grand déplacement ensemble avait été les Jeux d'Afrique en 1978 en Algérie. Nous avons vécu 20 jours ensemble et cela a contribué à nous rapprocher davantage. Puis, nous avons été médaillés d'or en 1979 aux JIOI à La Réunion. Nous avons aussi effectué de nombreux stages à l'étranger. Pendant une quinzaine d'années, nous avons tout gagné avec le Racing. Ce sont des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans mon coeur. J'ai eu l'occasion de parler au téléphone ce matin (hier) à Jean-René Moutia, entraîneur emblématique du Racing qui est établi en Australie. Il est très triste de la disparition de Berty. Une chose est certaine. Berty était très connu et très respecté», a-t-il témoigné.

Sportif hors-pair, Berty Appadoo a aussi brillé en basketball et en squash sous les couleurs du Racing Club. Il s'est aussi passionné pour le cyclisme par la suite. Après avoir rejoint l'Union cycliste de Rose-Hill, il fera son entrée au comité directeur de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) dans les années 2000. D'ailleurs, il sera son représentant à l'assemblée générale élective du Comité national olympique mauricien (CNOM) en avril 2009 mais ne sera pas élu.

Sur le plan professionnel, Berty Appadoo a été un haut cadre de la compagnie Total avant de se lancer dans la gestion de sa propre station-service. A son épouse Roselyne, son fils Alberto ainsi qu'à toute sa famille, la rédaction sportive de l'Express présente ses plus sincères condoléances.