Ile Maurice: Deux pèlerins percutés par un van en route vers Ganga Talao

Un groupe de pèlerins se rendant au lac sacré de Ganga Talao a été impliqué dans un accident de la route tôt ce mardi à Belle-Rive, à proximité de l'AMB Wholesale Market. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin.

Alors qu'une quinzaine de dévots, originaires de l'Est, effectuaient leur pèlerinage vers le site sacré en portant un kawar, deux d'entre eux ont été percutés par un van blanc se dirigeant vers Wooton. Selon les premières indications, le conducteur ne se serait pas arrêté après l'impact et aurait pris la fuite.

Les deux pèlerins blessés ont reçu les premiers soins sur place avant d'être pris en charge par les éléments de l'Emergency Response Service. Ils ont ensuite été transportés à l'hôpital SAJ. Leur état de santé est jugé stable. Une enquête a été ouverte par la police afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Selon nos informations, le conducteur du van a été identifié et son arrestation serait imminente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la matinée, le ministre Anil Baichoo, ainsi que les députés Raviraj Beechook et Avinash Ramkalawon, se sont rendus à l'hôpital pour rendre visite aux deux blessés. Sur son compte Facebook, Raviraj Beechook a écrit : «We shall ensure the best possible care for them.»