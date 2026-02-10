Ile Maurice: Résultats du HSC - Jour J

Jour décisif pour 6 810 candidats ayant pris part aux examens du Higher School Certificate (HSC) de la cuvée 2025.

Les résultats seront rendus publics ce mardi 10 février, mettant fin à des mois d'attente, de stress et d'espoir pour les collégiens, leurs familles et l'ensemble du système éducatif. Comme chaque année, l'attention se porte particulièrement sur la proclamation des lauréats, 49 au total. Suivez cet événement en temps réel avec nos journalistes sur le terrain et plongez au coeur de l'émotion dans les collèges, où se mêlent joie, larmes et espoirs.

Mise à jour

12:23

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

HSC l Élèves, amies et enseignants du Collège Lorette de Quatre-Bornes attendent l'arrivée de la lauréate

12:23

HSC 2025 : Shaivi Ramnial (en blanc), lauréate du Queen Elizabeth College (Science side), entourée de sa famille

12:14

Udhav Kaulesarsingh, lauréat Technical side, félicité et acclamé pat tout le Droopnath Ramphul State College, Calebasses, Pamplemousses.

12:05

HSC 2025 : Jeehoo Bibi Nadyah, lauréate du Queen Elizabeth College (Economics side)

12:00

HSC 2025 : Manish Boojhawon, lauréat du collège Modern (Economics side), accueilli par ses enseignants et ses camarades

11:54

Les trois lauréats du Rabindranath Tagore SSS : Yursley Darel Nadau Jacques, Udhav Kaulesarsingh et Bhoomeet Ropon.

11:52

HSC 2025 : Quatre lauréates, une fierté au féminin au collège Maurice Curé

À Maurice Curé, l'annonce des résultats a déclenché une vague de fierté dans la cour de l'établissement. La rectrice, Rushmee Jhummun, reconnaît que l'équipe ne s'attendait qu'à une seule lauréate cette année. «Passer de deux lauréats l'an dernier à quatre lauréates aujourd'hui nous rend ravis», confie-t-elle, précisant que la préparation de la prochaine cuvée a déjà commencé. Dans l'établissement, les enseignants attribuent ce succès à des révisions structurées, au mentorat des anciennes et à un suivi avec les parents, malgré une année jugée exigeante.

Pour cette première promotion dite «mixte» dans la catégorie des lauréats, les quatre distinctions reviennent uniquement à des filles. Les lauréates sont Bhavya Mohesswa (Science side), Sarah Emilie Pin Young Sen (Technical side), Sadiya Bibi Jugon (Economic side) et Shania Rhea Vythelingum (Economic side). L'une d'elles a déjà obtenu sa place dans une université du pays, symbole, selon la direction, d'un accompagnement qui porte ses fruits.

11:48

HSC 2025 - Arina Ramdenee, rectrice : «Une immense fierté pour le Sodnac SSS»

La rectrice du Sodnac State Secondary School, Arina Ramdenee, n'a pas caché son émotion à l'annonce de la réussite d'une lauréate issue de son établissement. Elle salue un accomplissement qui fait honneur à l'ensemble du collège.

11:47

HSC | Bhoomeet Ropon : «Derrière cette réussite, le travail acharné»

Bhoomeet Ropon, lauréat du Rabindranath Tagore SSS, avoue avoir été pris de court en apprenant son succès. Alors qu'il regardait la proclamation des résultats à la télévision, il a d'abord entendu qu'il y avait trois lauréats dans son école, et son cœur s'est emballé. «Et quand j'ai entendu mon nom, ce fut une joie immense.» Derrière cette réussite, Bhoomeet Ropon souligne le travail acharné. Il reconnaît l'aide précieuse de la technologie, comme le téléphone portable et Internet, qui facilitent l'apprentissage, mais aussi le rôle essentiel de l'école, des enseignants, de ses parents et de son entourage dans son parcours.

11:43

HSC | Annelise Lafrance, rectrice du Collège du Saint-Esprit, est fière de la réussite de Teshen Moothien, lauréat de l'établissement pour la cuvée 2025.

11:38

HSC 2025 : Ambiance de fête et de joie au Mahatma Gandhi State Secondary School de Moka

11:38

Non loin du MGI morose et amer, au MGSS, c'est l'explosion de joie en revanche : un Professionnal National Scholarship, pour Lekha Luvisha Jowaheer, ancienne élève du... MGI, venue ici parce que le MGI n'offre pas la filière HSC Pro. Pour la rectrice Dana Samy, tous ses professeurs « ont donné le maximum et selon elle, 2025 a été une très belle année sur le plan éducatif et humain ». La lauréate est attendue à son collège.

11:33

[Vidéo] Ajay Kumar Bissoonauth, recteur du Collège Royal de Curepipe : «Could have been better... mais nous sommes satisfaits»

Cinq lauréats pour le Collège Royal de Curepipe : quatre garçons et une fille. Il s'agit de Soham Bhoyroo, Dooboory Mohammad, Junaid Auckburally, Sania Bibi Khodabux et Shirish Ramdany. «Could have been better... mais nous sommes satisfaits», a déclaré le recteur, Ajay Kumar Bissoonauth, suite à la proclamation des lauréats. «Enn zanfan ki travay dir, so travay bizin peye.»

11:29

HSC 2025 : Les cinq lauréats du Royal College de Port-Louis dévoilés

Le Royal College de Port-Louis célèbre une belle performance avec cinq lauréats cette année. Du côté Boys Science Side, les distinctions reviennent à Betchoo Pooshkar, Tejas Shiu, Muhammad Umar Nabeebaccus et Mathieu Eric Jacques Miniopoo. En Girls Science Side, Emmy Julia Lee Foong Fa Onsiong décroche également une place de lauréate. Une annonce accueillie par des applaudissements et une grande fierté au sein de l'établissement.

11:26

HSC 2025 : trois lauréats au Rambindranath Tagore Secondary School

Au Rambindranath Tagore Secondary School (RTSS), l'ambiance était à la fête après la proclamation des résultats du HSC 2025. Des pétards ont retenti, les élèves ont entonné des chants et la cour de l'établissement s'est transformée en véritable lieu de célébration, rythmée par les cris de joie, les accolades et les téléphones levés pour immortaliser ces moments forts. Le collège salue la réussite de ses trois lauréats : Shyamal Soborun et Bhoomeet Ropon, tous deux du Economics side, ainsi que Yursley Darel Nadau Jacques, lauréat en HSC Pro. Une performance qui vient couronner le travail des élèves et de l'équipe éducative de l'établissement.

11:23

Collège du Saint-Esprit : le lauréat Teshen Moothien rend homage à sa mère

Teshen Moothien, 19 ans, lauréat du Collège du Saint-Esprit, dont le père est décédé il y a plusieurs années, a tenu à souligner le rôle déterminant de sa mère dans son parcours. Quelques minutes plus tard, celle-ci l'a rejoint pour partager ce moment et le féliciter. Il l'a remerciée pour ses sacrifices, son soutien et ses encouragements, et a également exprimé sa gratitude envers ses amis ainsi qu'envers l'établissement.

11:19

HSC 2025 : le recteur Sanjay Jagessur ravi de la performance des élèves du QEC

Première réaction du recteur Sanjay Jagessur après l'annonce des résultats du HSC 2025 : une immense fierté. Avec 16 lauréats décrochés cette année, le Queen Elizabeth College signe une performance remarquable. « C'est une joie pure et une grande satisfaction », confie le recteur, saluant le travail et les efforts soutenus des élèves. Il a également tenu à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel, enseignant comme non enseignant, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution déterminante à ce succès collectif.

Le Queen Elizabeth Collège confirme ainsi, une nouvelle fois, son statut d'établissement d'excellence sur la scène éducative nationale.

11:01

Avant 11 heures, l'affaire est pliée : pas de lauréat cette année au MGI. Lot de consolation : un Professionnal National Scholarship, pour Lekha Luvisha Jowaheer.

10:59

HSC 2025 : Quatre lauréats décrochés au collège Dr Maurice Curé

L'émotion était palpable au collège Dr Maurice Curé après la proclamation des résultats. Entre applaudissements, accolades et cris de joie, élèves et enseignants ont célébré une belle performance marquée par quatre lauréats.

10:56

La rectrice du Royal College félicite les élèves

Au moment de l'annonce des lauréats, la rectrice du Royal College de Port-Louis, Mme Ramsurrun, a chaleureusement applaudi les élèves, saluant leurs efforts et leur persévérance.

10:47

HSC 2025 : Ambiance à l'approche de la proclamation des résultats au MGI, à Moka

10:47

HSC 2025 : ambiance au collège Modern après la proclamation des résultats, un lauréat décroché

10:43

HSC : Le premier lauréat du Collège du Saint-Esprit annoncé

C'est un moment de joie au Collège du Saint-Esprit, après l'annonce du premier lauréat.

10:38

HSC : quatre garçons et une fille lauréats au Collège Royal de Curepipe

10:37

L'attente se lit sur les visages avant la proclamation des résultats au collège du Saint-Esprit.

10:28

HSC 2025 l Au collège Royal de Port-Louis, l'ambiance monte d'un cran : «Royal Mari !»

À quelques minutes de la proclamation des résultats de la cuvée 2025, l'ambiance est déjà bien installée au collège Royal de Port-Louis. Tambours, chants et encouragements rythment l'attente, entre excitation et nervosité.

10:24

HSC 2025 : Au MGI, on attend, sereins

Shulukshna Bundhoo, la rectrice du MGI, est confiante en attendant les résultats officiels de ses 160 élèves ayant pris part aux examens du Higher School Certificate Examinations 2025. « Le rôle du management de l'école est de créer un environnement propice pour que les élèves puissent donner le maximum dans leurs études. » Elle s'attend à au moins deux lauréats. Rubans bleus par ci, banderoles à message drôles par là... autour d'elle, on se prépare à fêter les bons résultats.

10:19

HSC : Ambiance électrique au Collège Royal de Curepipe avant la proclamation des résultats

À quelques minutes de la proclamation officielle des résultats, l'ambiance est électrique au Collège Royal de Curepipe. Élèves, enseignants et parents retiennent leur souffle, partagés entre stress et confiance. Après les 16 lauréats de l'an dernier, l'établissement espère briller à nouveau cette année.

10:10

HSC 2025 : au Queen Elizabeth College, l'ambiance est déjà à la fête en attendant la proclamation des lauréats

10:00

HSC l Ajay Kumar Bissoonauth, recteur du Collège Royal de Curepipe : «Quels que soient les résultats, nous sommes fiers de nos élèves»

À quelques minutes de la proclamation des résultats, la tension est palpable au Collège Royal de Curepipe. Ajay Kumar Bissoonauth, recteur, confie : «C'est un moment chargé d'émotion. Il y a un peu de stress, mais surtout beaucoup de confiance. Nos élèves ont travaillé avec sérieux et discipline toute l'année et ont donné le meilleur d'eux-mêmes.» Le collège, qui comptait 16 lauréats l'an dernier, espère faire encore mieux cette année. «Notre établissement figure toujours parmi les meilleurs de l'île. Cette constance n'est pas le fruit du hasard, mais d'un travail rigoureux et collectif», ajoute-t-il.

Cette tradition d'excellence remonte à 1818. «Depuis plus de 200 ans, nous avons des lauréats chaque année. C'est un héritage et une responsabilité que nous assumons pleinement.» Avant l'annonce officielle, le recteur tient à adresser un message aux élèves : «Quels que soient les résultats, nous sommes fiers d'eux. Leur engagement et leur détermination méritent d'être salués.»

09:58

HSC 2025 : Au collège Dr Maurice Curé, la fièvre des résultats s'installe

Chants, peinture, décorations... depuis ce matin, les élèves s'activent dans une ambiance festive. Entre éclats de rire et stress palpable, tous retiennent leur souffle avant l'annonce des lauréats du HSC 2025.

09:55

HSC 2025 : des pronostics déjà avancés au QEC

Selon Kowal Tivresh, professeur de physique au Queen Elizabeth College, les estimations internes font état de trois garçons et de quatre à cinq filles parmi les lauréats potentiels. Ces projections traduisent la confiance qui règne au sein de l'établissement en cette matinée décisive. À noter que, sur les 191 élèves du QEC inscrits pour la cuvée 2025, 180 se sont effectivement présentés aux épreuves.

09:52

HSC 2025 : ambiance électrique au QEC

Au Queen Elizabeth College, les clameurs se font déjà entendre, au point de rappeler presque des rafales de cyclone. Mais il n'en est rien : les élèves échauffent leurs voix et répètent les chants emblématiques du collège en vue d'accueillir les futurs lauréats.

09:16

HSC 2025 : le QEC se prépare à accueillir ses lauréats

Le recteur, le head boy et la head girl, de bonne humeur, se préparent à accueillir les futurs lauréats de l'établissement. Le recteur se montre optimiste et estime que l'établissement pourrait compter jusqu'à dix lauréats pour la cuvée 2025. Il n'exclut pas non plus que, pour la première fois, un garçon figure parmi les lauréats du QEC.