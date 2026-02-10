Sénégal: Point de presse du gouvernement sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, à partir de 16h30

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement annonce tenir un point de presse, ce mardi, à partir de 16h30, à la Primature, en lien avec la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenue, lundi, dans des échauffourées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"'Compte tenu de la gravité des faits et dans un souci de transparence, un point de presse se tiendra ce mardi 10 février2026 à 16h30 à la Primature, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre des Forces armées, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation", peut-on lire dans un communiqué signé de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Se disant attaché à la manifestation de la vérité et au respect de l'Etat de droit, le gouvernement "s'engage à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et que les responsabilités éventuelles soient établies conformément aux lois et aux règlements en vigueur".

"Le gouvernent réaffirme par ailleurs sa détermination à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants", affirme son porte-parole, avant d'annoncer que des mesures "immédiates et appropriées seront prises à cet effet".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort lundi dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar.

Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.