Sénégal: Point de presse du gouvernement sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, à partir de 16h30

Dakar — Le gouvernement annonce tenir un point de presse, ce mardi, à partir de 16h30, à la Primature, en lien avec la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenue, lundi, dans des échauffourées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"'Compte tenu de la gravité des faits et dans un souci de transparence, un point de presse se tiendra ce mardi 10 février2026 à 16h30 à la Primature, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre des Forces armées, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation", peut-on lire dans un communiqué signé de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Se disant attaché à la manifestation de la vérité et au respect de l'Etat de droit, le gouvernement "s'engage à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et que les responsabilités éventuelles soient établies conformément aux lois et aux règlements en vigueur".

"Le gouvernent réaffirme par ailleurs sa détermination à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants", affirme son porte-parole, avant d'annoncer que des mesures "immédiates et appropriées seront prises à cet effet".

L'étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort lundi dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar.

Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).