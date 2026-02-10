Sénégal: Louga - Un taux d'accès à l'électricité de 99 % et d'importantes réalisations à Nguidilé (Maire)

Louga — Le taux d'accès à l'électricité a atteint un taux de 99% dans la commune de Nguidilé, a-t-on appris de son maire Abdou Khadre Djily Lô, précisant qu'il ne reste plus qu'un seul village de cette collectivité territoriale à électrifier.

"L'accès à l'électricité couvre aujourd'hui presque tous les villages de la commune Nguidilé à l'exception d'un seul village. Le quotidien des populations des villages a été profondément transformé", a-t-il dit lors de la cérémonie de clôture de "72 heures" d'une réflexion centrée sur la gouvernance locale et la redevabilité.

Abdou Khadre Djily Lô a précisé que ce résultat a été obtenu grâce à une collaboration étroite entre la municipalité, l'État, et ses partenaires.

Des réalisations majeures ont été enregistrées depuis le début du mandat de l'actuel conseil municipal, notamment dans l'accès à l'eau potable, aux soins sanitaires, à l'éducation et à la protection sociale, a fait savoir l'édile.

Sur l'approvisionnement en eau, il a assuré que la nouvelle équipe municipale à fait de l'accès universel à l'eau potable une réalité à Nguidilé, mettant ainsi fin à une problématique jugée prioritaire à son arrivée à la tête de la commune.

Dans le domaine de la santé, il s'est félicité de la réhabilitation du poste de santé de Nguidilé, de sa dotation d'un appareil d'échographie et d'une ambulance médicalisée tout terrain, ainsi que la réhabilitation du poste de santé de Djelerlou Syll, également équipé d'une ambulance.

Il a aussi évoqué l'érection de la case de santé de Keur Modou Khary en poste de santé, la prise en charge du salaire d'une sage-femme, l'enrôlement de plus de mille personnes à la Couverture maladie universelle (CMU) et l'octroi d'une subvention annuelle de cinq millions de francs CFA à la mutuelle de santé de la commune.

Le maire de la commune de Nguidilé a également rappelé d'autres actions menées dans le secteur de l'éducation, l'autonomisation économique des femmes, le sport et la cohésion sociale au titre du Plan de développement communal.

Abdou Khadre Djily Lô a rendu hommage à cette occasion aux anciens présidents de l'ancienne communauté rurale et au maire sortant, Idrissa Tall, pour leur contribution au développement de la commune, avant de réaffirmer sa volonté de poursuivre d'ici la fin de son mandat les projets structurants.

Le maire de la commune de Nguidilé a ainsi appelé à une mobilisation continue de l'État, des partenaires techniques, des populations, des autorités religieuses et coutumières, afin de concrétiser la vision communale axée sur une économie solidaire et un dynamisme socioculturel au service du développement local.

Cette rencontre de trois jours a été organisée dans le cadre des quatre ans de gestion de la nouvelle équipe municipale.