Sénégal: La ville de Sédhiou signe un projet de transformation sociale avec une association catalane

La ville de Sédhiou (sud) et l'association catalane Initché ont signé lundi un partenariat dont les deux parties attendent une transformation sociale intégrant plusieurs volets, du port à l'éducation, en passant par l'entrepreneuriat et le tourisme.

"Au coeur de ce projet, la formation des jeunes occupe une place centrale. L'école de football de l'association, récemment inaugurée [à Sédhiou], accueille déjà près de 300 garçons et filles. Ces jeunes s'entraînent non seulement au football, mais aussi au basketball, dans une dynamique inclusive qui valorise autant le sport que l'éducation", a déclaré Inigo Villafranca, responsable du projet.

L'association Initché, basée en Catalogne, utilise le football comme outil d'insertion sociale pour les enfants et les jeunes issus de familles migrantes et/ou en situation de vulnérabilité.

Selon Inigo Villafranca, l'ambition du projet résultant du partenariat avec la ville de Sédhiou, est de préparer une nouvelle génération de sportifs capables de porter haut les couleurs du Pakao, à l'image des icônes locales Sadio Mané et Papis Demba Cissé.

A en croire le responsable du projet, une rencontre est prévue avec une entreprise espagnole, afin d'explorer la mise en place d'infrastructures sportives polyvalentes, qui pourront offrir aux jeunes "un cadre moderne et adapté, favorisant la pratique de plusieurs disciplines et renforçant l'attractivité de la région".

L'adjointe au maire de Sédhiou chargée de la coopération décentralisée, Mainouma Djitté, s'est félicitée de la signature de cette convention entre la mairie de Sédhiou et cette association originaire de Catalogne.

Maimouna Djitté a souligné que ce partenariat vise "une véritable transformation sociale, en intégrant des volets sportifs, socio-éducatifs, entrepreneuriaux, agricoles et touristiques".

Elle a également assuré que l'équipe municipale est engagée à accompagner le projet, notamment dans les domaines du tourisme local et de l'agriculture, pour favoriser un transfert de compétences et développer un marketing territorial capable de valoriser les richesses de Sédhiou.

Pour faciliter l'implantation du projet, la commune de Sédhiou va travailler en synergie avec celle de Bambaly, dans une démarche d'intercommunalité, pour mettre à la disposition des promoteurs les dix hectares dont ils ont besoin pour leur garantir un cadre propice à la mise en oeuvre de leurs initiatives jugées structurantes.

Mme Djitté estime qu'au-delà du sport, ce projet incarne une vision, celle du football et des disciplines associées comme véritables industries de développement.

En investissant dans la jeunesse, les infrastructures et la coopération internationale, "Sédhiou espère bâtir un avenir où ses talents rayonneront sur les terrains du monde entier, tout en contribuant à la croissance économique et sociale de la région", a-t-elle conclu.