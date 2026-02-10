Sénégal: Près de 300 participants attendus au forum de développement de Foundiougne (Organisateurs)

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Près de trois-cents participants sont attendus au forum départemental pour le développement économique et social de Foundiougne, du 19 au 21 février, a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre, prévue durant trois jours "se veut une véritable plateforme de réflexion, de concertation et de promotion des opportunités économiques du département de Foundiougne", a expliqué Issa Ba, président de la commission communication du comité d'organisation.

"Ce forum vise à renforcer le marketing territorial du département de Foundiougne, en mettant en lumière ses ressources naturelles, économiques, sociales et culturelles", a-t-il ajouté.

Il s'agira, a-t-il précisé, d'identifier et de valoriser les filières porteuses telles que la pêche, l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'artisanat, afin d'attirer des investisseurs publics et privés, nationaux et internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous voulons à travers ce forum, créer un cadre de dialogue entre les collectivités territoriales, le secteur privé, les jeunes, les femmes et les partenaires techniques et financiers mais aussi promouvoir l'emploi local, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes", a indiqué Issa Ba.

Selon lui, l'agenda de la manifestation prévoit des panels sur le développement économique local, des communications techniques sur les opportunités d'investissement, ainsi que des expositions de produits locaux.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.