Sénégal: Près de 300 participants attendus au forum de développement de Foundiougne (Organisateurs)

Fatick — Près de trois-cents participants sont attendus au forum départemental pour le développement économique et social de Foundiougne, du 19 au 21 février, a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre, prévue durant trois jours "se veut une véritable plateforme de réflexion, de concertation et de promotion des opportunités économiques du département de Foundiougne", a expliqué Issa Ba, président de la commission communication du comité d'organisation.

"Ce forum vise à renforcer le marketing territorial du département de Foundiougne, en mettant en lumière ses ressources naturelles, économiques, sociales et culturelles", a-t-il ajouté.

Il s'agira, a-t-il précisé, d'identifier et de valoriser les filières porteuses telles que la pêche, l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'artisanat, afin d'attirer des investisseurs publics et privés, nationaux et internationaux.

"Nous voulons à travers ce forum, créer un cadre de dialogue entre les collectivités territoriales, le secteur privé, les jeunes, les femmes et les partenaires techniques et financiers mais aussi promouvoir l'emploi local, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes", a indiqué Issa Ba.

Selon lui, l'agenda de la manifestation prévoit des panels sur le développement économique local, des communications techniques sur les opportunités d'investissement, ainsi que des expositions de produits locaux.