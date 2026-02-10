Sénégal: Un projet de végétalisation veut faire de Saint-Louis une ville résiliente face au changement climatique

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis va mettre en oeuvre d'un projet de végétalisation d'un coût de 300 millions de francs CFA dont l'ambition est de faire de la capitale nord du Sénégal une ville verte et résiliente face au changement climatique.

"L'ambition est de faire de Saint-Louis une ville verte, résiliente face au changement climatiques, sobre en carbone et comparable aux villes engagées dans des politiques environnementales avancées", a expliqué le directeur de l'Agence de développement communal (ADC) de Saint-Louis, Boun Daouda Souaré.

"Il s'agit d'un projet élaboré depuis plusieurs années et qui a récemment fait l'objet d'une actualisation approfondie afin d'être présenté aux partenaires techniques et financiers avant la phase de financement", a-t-il ajouté lors de la cérémonie de lancement, lundi.

Selon M. Souaré, ce projet vise à appuyer la maîtrise d'ouvrage communale dans la coordination et la mise en oeuvre d'actions de verdissement urbain, "considérées comme essentielles pour le développement durable de Saint-Louis".

"Il est unanimement reconnu que le renforcement des capacités des collectivités locales dans ce domaine constitue un levier positif pour améliorer le cadre de vie des populations et anticiper les défis climatiques", a-t-il indiqué.

Le maire de Saint-Louis, qualifiant ce projet de "véritable offensive pour la résilience", a mis l'accent sur les objectifs de cette initiative qui vise à rendre "la ville agréable, en termes de cadre de vie, mais aussi en termes de santé".

Selon Mansour Faye, ce projet devrait par ailleurs se traduire par une préservation de la biodiversité, en mettant en terre 5300 arbres dans les grandes artères de la ville de Saint-Louis.

Selon un dossier de presse, sous l'égide de son partenaire, la ville de Rastatt en Allemagne, une première partie du projet avait été développée à travers l'acquisition et l'installation de deux mini centrales solaires de 40 et 15 KWC raccordées au réseau de l'hôtel de ville et du centre d'état civil des HLM de Saint-Louis.

Elle a aussi permis l'installation de 25 lampadaires solaires sur le site des femmes transformatrices de produits halieutiques.

Les deux partenaires ont ensuite signé, le 30 janvier 2024, une nouvelle convention relative à la végétalisation des grandes artères de la commune et à l'aménagement d'une pépinière municipale.

D'une durée de trente-deux mois, ce projet se veut une contribution à la lutte contre les phénomènes de changement climatique observés ces dernières années avec l'augmentation des températures et la pollution de l'air, lit-on dans ce document.