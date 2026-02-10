Sénégal: Le trophée de la CAN présenté aux populations de Tambacounda

Tambacounda — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté lundi le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 aux autorités administratives, locales et à la population de la région de Tambacounda, a constaté l'APS.

La cérémonie de présentation du trophée continental remporté par les Lions du football le 18 janvier dernier s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale dénommé "Delloo Njukkel".

Elle s'est déroulée sur l'esplanade de la mairie de Tambacounda, sous la présidence de l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, du président de la FSF, Abdoulaye Fall, et du sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw.

"Aujourd'hui, Tambacounda célèbre la victoire du Sénégal [...], cette coupe que nous accueillons n'est pas seulement celle des joueurs [...] elle est celle de tout un peuple, elle est celle des prières élevées vers le ciel", a déclaré le maire de la ville de Tambacounda, Papa Banda Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son mot de bienvenue, l'édile de la ville de Tambacounda a chaleureusement félicité les joueurs, le staff technique de l'équipe nationale et les supporters de Tambacounda qui, dit-il, ont soutenu l'équipe nationale durant toute la compétition.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a également salué la mobilisation des populations du Sénégal oriental pour soutenir l'équipe tout au long de la campagne de la Coupe d'Afrique des nations, à travers les fans zones.

Il a sollicité des prières pour une victoire de l'équipe nationale lors de la prochaine Coupe du monde prévue en juin 2026.