Cote d'Ivoire: Aires protégées - L'Oipr bénéficie d'un appui financier de 39 millions FCFA pour protéger Bossématié

L'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) et ses partenaires, entre autres, la Coopération allemande (Giz), l'Idh (Initiative pour le commerce durable), le Rainforest Alliance, l'Icraft ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente le 5 février 2026, à Abidjan-Cocody.

Objectif, créer une synergie d'action et de moyens pour permettre aux communautés, au secteur public et au secteur privé de travailler de concert pour préserver la réserve, mais aussi et surtout de contribuer au développement économique des populations riveraines, et par ricochet au développement régional de l'Indénié-Djuablin.

Cet accord, financé à hauteur de 39 millions de Fcfa par Idh, a été salué à sa juste valeur par le Conservateur général Todossama Adama, directeur général de l'Oipr. Selon lui, ce montant permettra non seulement de renforcer les capacités de gestion de la réserve de Bossématié par sa structure, mais d'entreprendre des activités génératrices de revenu au profit des populations riveraines de cette réserve de 21 960 hectares.

« Nous avons plusieurs fonctions de gestion des aires protégées. Certes, nous assurons l'intégrité de l'espace, mais il faut tenir compte de l'espace contigu à la réserve, notamment les populations qui vivent à la périphérie », a-t-il dit. Avant d'ajouter que l'accord a une durée de deux ans renouvelable et ouvert à d'autres partenaires.

« Chaque partenaire qui viendra dans la zone de l'Indénié-Djuablin, surtout à la périphérie de Bossématié avec ses activités, pourrait intégrer l'accord pour qu'ensemble nous créions la synergie pour parvenir à la préservation de la réserve. Mais surtout pour contribuer au développement économique et social des populations riveraines », s'est-il réjoui.

Dr Christophe Kouamé, directeur-pays de Icraf Côte d'Ivoire, a défini la contribution de son institution. Selon lui, Icraf met en oeuvre des modèles d'agroforesterie pour restaurer les paysages dégradés, et assurer la durabilité des productions. « C'est une opportunité magnifique de nous donner la main pour pouvoir mener des actions concertées et durables. En nous mettant ensemble, nous pourrons répondre aux préoccupations des populations riveraines mais également aux besoins environnementaux que sont la durabilité, la stabilité, la préservation de notre paysage », a-t-il conclu.

Quant à Stéphanie Kouadio, directrice-pays de Idh, principal bailleur de fonds de ce mémorandum d'entente, elle ne doute pas qu'après le succès du partenariat dans la réserve de Cavally, du parc du mont Péko, dans l'ouest ivoirien, la réserve naturelle de Bossématié soit un succès.

Firmin NDri Bonfils