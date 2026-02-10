Cote d'Ivoire: Accompagnement des entreprises - La Chambre de commerce et d'Industrie réaffirme son engagement

Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), a effectué, le 6 février 2026, une visite de travail à Yamoussoukro. Selon une note d'information, la rencontre a réuni 28 opérateurs économiques issus de divers secteurs d'activité.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de proximité et de dialogue permanent avec les acteurs du secteur privé, dans la vision du président de la Cci-CI pour la mandature 2023-2029, axée sur le développement et la compétitivité des entreprises dans 31 régions couvertes par l'institution consulaire.

Le président Faman Touré a mis un accent particulier sur la valorisation des potentialités économiques régionales. Il a souligné le rôle stratégique que jouent les territoires dans la croissance nationale. Il a réaffirmé l'engagement de la Cci-CI à accompagner toutes les entreprises ivoiriennes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il a rappelé que celles-ci sont toutes membres à part entière de la Cci-CI.

Cette mission a permis à la délégation de la Chambre de visiter les entreprises. A travers cette initiative, la Cci-CI confirme sa volonté de faire du secteur un moteur essentiel du développement économique régional et national, en restant à l'écoute des entrepreneurs et en favorisant un environnement des affaires attrayant.