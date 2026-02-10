Cote d'Ivoire: Accompagnement des entreprises - La Chambre de commerce et d'Industrie réaffirme son engagement

9 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), a effectué, le 6 février 2026, une visite de travail à Yamoussoukro. Selon une note d'information, la rencontre a réuni 28 opérateurs économiques issus de divers secteurs d'activité.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de proximité et de dialogue permanent avec les acteurs du secteur privé, dans la vision du président de la Cci-CI pour la mandature 2023-2029, axée sur le développement et la compétitivité des entreprises dans 31 régions couvertes par l'institution consulaire.

Le président Faman Touré a mis un accent particulier sur la valorisation des potentialités économiques régionales. Il a souligné le rôle stratégique que jouent les territoires dans la croissance nationale. Il a réaffirmé l'engagement de la Cci-CI à accompagner toutes les entreprises ivoiriennes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il a rappelé que celles-ci sont toutes membres à part entière de la Cci-CI.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette mission a permis à la délégation de la Chambre de visiter les entreprises. A travers cette initiative, la Cci-CI confirme sa volonté de faire du secteur un moteur essentiel du développement économique régional et national, en restant à l'écoute des entrepreneurs et en favorisant un environnement des affaires attrayant.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.