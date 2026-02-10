Cote d'Ivoire: Festivités - Deux cabinets experts en gestion comptable et fiscalité célèbrent leurs anniversaires

10 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

« Crowe Uniconseil », fort de 40 ans d'existence dans le domaine de l'expertise comptable et de l'audit, et « MK Conseil et Formation », qui totalise 30 ans d'expérience dans le domaine de la fiscalité, ont célébré ensemble leurs anniversaires en tant qu'entreprises. Elles ont en commun leur appartenance au réseau Crowe. La cérémonie s'est déroulée le 5 février 2026, en présence du ministre ivoirien de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, ainsi que de leurs clients et partenaires respectifs.

« Nous célébrons les 40 ans de la création de ce cabinet, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas évident pour nous dans l'environnement dans lequel nous évoluions à l'époque », a confié Tiémélé Yao Djué, associé-gérant du cabinet Uniconseil.

Revenant sur les acquis, il a mis en avant l'unité des quatre associés depuis la création du cabinet. « Nous, les quatre associés, sommes restés ensemble jusqu'à ce jour. Il y a aussi le développement du cabinet tel qu'il est connu aujourd'hui, grâce à la qualité du travail accompli. Nous avons essayé d'être professionnels et rigoureux », a ajouté l'associé-gérant.

Ces mêmes qualités se retrouvent à MK Conseil et Formation, qui célébrait également ses 30 ans d'existence. « C'est un accomplissement. C'était un défi, pour une femme, de créer un cabinet dans ce domaine. Il fallait relever ce défi », a déclaré Mme Traoré Marthe Kouaho, associée-gérante du cabinet.

« Aujourd'hui, nous y sommes arrivés parce que nous y avons cru. Nous nous sommes fixé des objectifs. L'un de ces objectifs était d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire afin de faire valoir nos services et notre technicité. Intégrer aujourd'hui le réseau Crowe constitue une concrétisation qui doit nous permettre d'aller encore plus loin », a-t-elle renchéri.

