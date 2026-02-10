Cote d'Ivoire: Ivoire muslim awards (Ima 2026) - 25 acteurs de la communauté musulmane ivoirienne primés

L'Ivoire muslim awards (Ima 2026) ou le gala de l'excellence de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui en était à la 4e édition cette année, s'est tenue, le 6 février, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Occasion de retrouvailles et de motivation des membres de la communauté musulmane ivoirienne, cette cérémonie a permis de primer 25 personnes physiques et morales exerçant dans divers domaines regroupés en dix (10) catégories allant de l'éducation aux Tic, en passant par la prédication islamique, la santé, l'humanitaire, l'art, la culture, le cinéma et les sciences.

Le super prix des Ima 2026 est revenu au Cifod (Centre islamique de formation et de documentation) pour son engagement dans la formation et l'éducation.

Se félicitant de la montée en puissance de son événement - il se tient pour la 1re fois dans un hôtel 5 étoiles - la promotrice des Ima, la journaliste Koné Bintou Pékélé, s'est également réjouie de l'engouement autour de l'événement. « Nous avançons avec assurance dans cette belle aventure. Cette année, il y a eu une cinquantaine de candidatures, ce qui est un bon indicateur de notre progression », a-t-elle noté.

Les Ima, rappelons-le, ont pour objectif de mettre en lumière des membres de la communauté musulmane qui excellent dans tous les domaines en les encourageant à garder la foi. Le thème, cette année, était : « L'excellence musulmane au service du développement ».

Il a été décortiqué par plusieurs intervenants devant un parterre de dignitaires de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et de figures assez connues comme le directeur général de Quipux Afrique, Ibrahima Koné, par ailleurs parrain de l'édition.

Ladji Karamoko, président du comité d'organisation, a fait de petits rappels utiles : « l'excellence est une valeur centrale dans l'islam. Elle concerne à ce titre tout musulman, ce n'est pas quelque chose réservée à l'élite. Il faut savoir que la foi ne nous éloigne pas du développement, bien au contraire elle nous y conduit. Aussi, on peut briller sans trahir ses valeurs, sa foi », a-t-il déclaré.