Cote d'Ivoire: JCI Bingerville - Fousseny Diabagaté investi président exécutif pour l'année 2026

La Jeune chambre internationale (Jci) Bingerville a officiellement ouvert une nouvelle page de son histoire le 7 février 2026, avec l'investiture de son président exécutif pour l'année 2026, Fousseny Diabagaté. La cérémonie, organisée à la sous-préfecture de Bingerville, a rassemblé autorités locales, partenaires institutionnels et membres de l'organisation, dans une atmosphère empreinte d'engagement et de responsabilité citoyenne.

Dans son mot de bienvenue, la directrice de projet, Diaby Mademba, a salué la forte mobilisation des invités et exprimé la reconnaissance de la Jci Bingerville à ses partenaires. Elle a exhorté les membres à préserver les acquis tout en intensifiant les actions communautaires, afin de renforcer l'impact des projets au bénéfice des populations locales.

Point d'orgue de la cérémonie, la prestation de serment a consacré l'entrée en fonction de Fousseny Diabagaté, qui succède à Adonis Gnangoran. Membre actif de la Jci depuis 2021 et fort de treize années d'expérience dans le domaine de la sécurité routière, le nouveau président exécutif a décliné les grandes orientations de son mandat, placées sous le triptyque interconnexion, impact et engagement. Insistant sur la force du collectif, il a comparé la Jci à un moteur dont chaque composant joue un rôle déterminant dans la performance globale.

S'agissant des perspectives, la Jci Bingerville entend poursuivre ses activités statutaires tout en déployant plusieurs projets structurants. Parmi ceux-ci figurent la 13e édition de la campagne de sensibilisation à la santé mentale, la Journée de l'Excellence en faveur des élèves méritants de Bingerville, ainsi que des formations ouvertes au public sur les thématiques de l'immobilier et du transport.

Parrain du mandat, Traoré Mohamed Zana, Directeur général de la Sotrabci, a réitéré son soutien à la Jci Bingerville. De son côté, le parrain de la cérémonie, Konaté Ben Aziz, entrepreneur et promoteur de Volaille d'Or, a appelé les membres à cultiver l'esprit d'équipe et la solidarité afin de relever les défis à venir.

À travers cette investiture, la Jci Bingerville réaffirme sa volonté d'oeuvrer pour un leadership responsable et un impact durable, au service du développement local et du bien-être communautaire.