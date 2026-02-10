Soudan: Le pays et la Malaisie réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération et à soutenir la paix et la stabilité

10 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a examiné hier à Kuala Lumpur avec son homologue malaisien, M. Mohamed Hassan la situation au Soudan et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le Ministre a passé en revue l'initiative de paix soudanaise, soulignant l'importance du soutien des partenaires régionaux et internationaux pour instaurer la stabilité et la coté malaisien a réitéré son soutien au Soudan sûr et stable et son appui aux efforts du gouvernement soudanais en faveur de la sécurité et du développement.

Le Ministre a transmis un message du Premier ministre du Soudan, Dr Kamil Idris, au Premier ministre de Malaisie, M. Dato' Sri Anwar Ibrahim, concernant la situation au Soudan et appelant la Malaisie à soutenir la phase de reconstruction, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la transformation numérique.

Les deux parties ont convenu de renouveler les accords bilatéraux et de revitaliser le mécanisme de consultation politique, ce qui contribuera à renforcer les relations entre les deux pays.

