Afrique: 23e congrès international de l'eau et de l'assainissement - Le début d'une ère nouvelle pour l'AAEA s'annonce

Il se tient du 09 au 13 février 20026 à Yaoundé au Cameroun, le 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) sous le thème : « Eau et assainissement pour tous : des actions fortes pour l'Afrique »

C'est parti pour le 23e congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition ce 09 février 2026 à Yaoundé au Cameroun et ce jusqu'au 13 février prochain. Placée sous le thème : « Eau et assainissement pour tous : des actions fortes pour l'Afrique », cette rencontre continentale rassemble les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement venus de plus de 25 pays africains.

La présente édition met en exergue l'urgence de l'accès à l'or bleu en Afrique car selon les données de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), près de 400 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une eau potable de qualité et environ 800 millions vivent sans assainissement adéquat.

A écouter le président de l'AAEA, Blaise Moussa, par ailleurs, le directeur général de la CAMWATER du Cameroun, le thème choisi, résume parfaitement le défi qui leur rassemble. En effet, ces dernières années, l'AAEA s'est engagée dans une dynamique de transformation profonde. « Notre ambition est claire : changer d'échelle, renforcer notre capacité d'action et assumer pleinement notre responsabilité face aux défis immenses de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Notre conviction est que l'Afrique ne peut plus subir son destin hydrique, elle doit le maîtriser » a-t-il relevé.

Pour le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso, la tenue de ce 23e congrès est une manière pour eux d'affirmer que l'eau et l'assainissement sont des droits fondamentaux et que leur accès universel est la mesure de notre responsabilité collective. « Parler d'actions fortes signifie donc d'accepter un changement de paradigme », a-t-il indiqué. Ce Congrès, à l'entendre, doit être un accélérateur de décisions, un catalyseur de partenariats et un laboratoire de solutions africaines. Et de poursuivre que l'exposition qui l'accompagne démontre que l'Afrique n'est pas seulement un continent de besoins, mais un continent de solutions, d'innovations et de talents.