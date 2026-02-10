Congo-Brazzaville: 61es assemblées annuelles de la BAD - Le secteur privé congolais appelé à jouer sa partition

Brazzaville abritera, du 25 au 30 mai prochain, les 61es assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD). A l'effet de garantir la réussite de cet événement, le ministre du Plan, de l'Economie et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a réuni le week-end dernier les hommes d'affaires congolais pour solliciter leur implication dans son déroulement afin de gagner le pari.

Au cours de la rencontre, Ludovic Ngatsé a rappelé aux dizaines d'investisseurs présents les enjeux des assemblées annuelles de la BAD, mais aussi l'intérêt pour le Congo d'abriter ces assises économiques. Il leur a fait savoir qu'environ 4 000 personnes participeront à cette grande réunion. Et, pour tenir le pari organisationnel, le gouvernement seul ne pourra pas relever le défi. Ludovic Ngatsé a ainsi sollicité l'implication de tous les acteurs économiques, chacun dans son domaine, afin que le Congo réussisse l'événement.

Les défis à relever portent en premier, leur a-t-il dit, sur l'hébergement. A cet effet, le ministre a invité les chaînes hôtelières à tout mettre en œuvre afin que tous les 4000 participants soient très bien logés pendant les cinq jours de la réunion.

Sur le volet restauration, il a aussi enjoint les opérateurs économiques œuvrant dans le service traiteur à se préparer en conséquence afin d'offrir aux milliers de participants qui prendront part à ces assises de la nourriture de qualité, matin, midi, soir.

Ces dispositions prévisionnelles sont valables pour les secteurs bancaires, culturels, mais aussi pour les acteurs du service communication, à savoir les sociétés de téléphonie mobile ainsi que les autres opérateurs œuvrant dans la connexion internet haut débit.

« Nous sommes prêts à vous accompagner pour garantir la réussite de cet événement économique continental », a promis Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Clôturant sa communication, le ministre Ludovic Ngatsé a exhorté chacun de ces acteurs économiques à se rapprocher de ses services pour préciser son domaine d'intervention.

« Nous sommes satisfaits de nos échanges avec le secteur privé qui s'est engagé à travailler avec le gouvernement pour garantir la bonne organisation et la réussite des 61es assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront du 5 au 30 mai ici à Brazzaville. Pour ce faire, seize commissions préparatoires sont déjà mises en place au niveau du ministère, je vous exhorte donc à vous rapprocher du directeur de cabinet des plus amples informations liées au domaine auquel vous intervenez », a-t-il conclu.