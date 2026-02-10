Congo-Brazzaville: 61es assemblées annuelles de la BAD - Le secteur privé congolais appelé à jouer sa partition

10 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Brazzaville abritera, du 25 au 30 mai prochain, les 61es assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD). A l'effet de garantir la réussite de cet événement, le ministre du Plan, de l'Economie et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a réuni le week-end dernier les hommes d'affaires congolais pour solliciter leur implication dans son déroulement afin de gagner le pari.

Au cours de la rencontre, Ludovic Ngatsé a rappelé aux dizaines d'investisseurs présents les enjeux des assemblées annuelles de la BAD, mais aussi l'intérêt pour le Congo d'abriter ces assises économiques. Il leur a fait savoir qu'environ 4 000 personnes participeront à cette grande réunion. Et, pour tenir le pari organisationnel, le gouvernement seul ne pourra pas relever le défi. Ludovic Ngatsé a ainsi sollicité l'implication de tous les acteurs économiques, chacun dans son domaine, afin que le Congo réussisse l'événement.

Les défis à relever portent en premier, leur a-t-il dit, sur l'hébergement. A cet effet, le ministre a invité les chaînes hôtelières à tout mettre en œuvre afin que tous les 4000 participants soient très bien logés pendant les cinq jours de la réunion.

Sur le volet restauration, il a aussi enjoint les opérateurs économiques œuvrant dans le service traiteur à se préparer en conséquence afin d'offrir aux milliers de participants qui prendront part à ces assises de la nourriture de qualité, matin, midi, soir.

Ces dispositions prévisionnelles sont valables pour les secteurs bancaires, culturels, mais aussi pour les acteurs du service communication, à savoir les sociétés de téléphonie mobile ainsi que les autres opérateurs œuvrant dans la connexion internet haut débit.

« Nous sommes prêts à vous accompagner pour garantir la réussite de cet événement économique continental », a promis Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Clôturant sa communication, le ministre Ludovic Ngatsé a exhorté chacun de ces acteurs économiques à se rapprocher de ses services pour préciser son domaine d'intervention.

« Nous sommes satisfaits de nos échanges avec le secteur privé qui s'est engagé à travailler avec le gouvernement pour garantir la bonne organisation et la réussite des 61es assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront du 5 au 30 mai ici à Brazzaville. Pour ce faire, seize commissions préparatoires sont déjà mises en place au niveau du ministère, je vous exhorte donc à vous rapprocher du directeur de cabinet des plus amples informations liées au domaine auquel vous intervenez », a-t-il conclu.

