Congo-Brazzaville: Cegra Karl le traumatiseurr lance «Danger»

Disponible sur le marché du disque depuis le 24 janvier dernier, l'EP «Danger» contient quatre titres avec un clip promotionnel qui est le titre éponyme de l'album. Les titres sont composés par Cegra Karl le traumatiseur lui-même.

Le nouvel EP de Cegra Karl le traumatiseur est une pléthore d'émotions. Il contient quatre chansons composées et chantées par lui-même avec l'accompagnement de son groupe. Il s'agit de "Danger", un générique de 4 minutes 24 secondes avec la participation des membres de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes; "Dis-moi", une rumba de 6 minutes 46 secondes ; "Rien que l'amour", une rumba aussi de 6 minutes 9 secondes et "Pesa nga chance", du style Kingoli de 4 minutes 57 secondes que Cegra Karl a chantée en feat avec Elverone Ndinga. Le message principal contenu dans cet EP c'est l'amour. L'artiste musicien en parle dans trois des quatre titres.

Parlant de la chanson phare, Cegra Karl le traumatiseur dit qu'il a envie de dire que c'est "Dis-moi", et parfois il pense que c'est "Rien que l'amour", ou encore "Danger". Et finalement, c'est "Danger" qu'il a choisi, parce que cette chanson générique a déjà même un clip promotionnel. «Le message que j'ai à passer, c'est de dire au public congolais, aux mélomanes de la bonne musique, de bien soutenir la rumba congolaise, bien qu'elle soit en perte de vitesse, mais nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir le cap.

Aux mélomanes de consommer cet opus qui est «Danger», une pléthore d'émotions. Il suffit juste d'écouter dès la première note pour comprendre ce que contient vraiment «Danger» et s'en convaincre. J'appelle donc tout le monde à l'écouter. Les gens ne seront pas déçus», s'est confié Cegra Karl le traumatiseur.

Notons qu'à son actif l'artiste a un album et trois EP, ce qui fait quatre opus plus trois singles.