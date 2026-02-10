Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Denis Sassou N'Guesso lancera sa campagne à Pointe-Noire

10 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Candidat à sa propre succession, le président Denis Sassou N'Guesso a annoncé le lancement de sa campagne électorale le 28 février prochain dans la deuxième ville du Congo. « Nous allons commencer notre campagne électorale le 28 février prochain, à Pointe-Noire, puis nous nous rendrons ensuite dans le Kouilou », a-t-il déclaré en substance. C'était au cours de la rencontre citoyenne organisée dans la capitale économique au terme de son séjour de travail de plusieurs jours.

Tour à tour, cadres, sages, dirigeants politiques de la majorité présidentielle et forces vives ont pris l'engagement de lui apporter leur soutien. Denis Sassou N'Guesso a promis, dans le cadre de campagne électorale, de poursuivre avec ses interlocuteurs des échanges axés sur le développement du pays.

« Surtout que l'élection se déroule dans la paix », a-t-il conclu, en saluant la mobilisation des filles et fils des départements de Pointe-Noire et du Kouilou pour leur accueil et leur soutien.

