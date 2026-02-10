Congo-Brazzaville: Congo-Russie - Le public édifié sur la diplomatie russe

Une conférence à la Maison russe de Brazzaville a ponctué la Journée du diplomate russe commémorée le 10 février de chaque année. Au menu des échanges, la politique étrangère de la Russie.

Devant un public constitué majoritairement des étudiants, Grant Berglarian, attaché de l'ambassade de Russie au Congo, est revenu sur l'histoire de la fête russe des employés du ministère des Affaires étrangère. « J'ai parlé des institutions ayant géré la politique étrangère de la Russie au cours des siècles », a-t-il précisé. L'exposé de Grant Berglarian a été suivi d'une série de questions-réponses pour mieux éclairer la lanterne du public qui voulait en savoir plus particulièrement dans les relations bilatérales entre le Congo et la Russie.

Pour Sofia Sitnikova, chargée d'affaires de l'ambassade de Russie au Congo, la célébration du 10 février est une manière d'honorer les traditions diplomatiques russes fondées par le bureau d'ambassadeurs en 1549. « Etre diplomate, c'est aussi travailler pour le règlement des questions internationales difficiles », a-t-elle fait savoir en saluant tous ceux qui ont pris part à cette conférence pour l'intérêt qu'ils portent à la Russie, sa culture, ses traditions, ses valeurs et son histoire.

Il est à rappeler que pour la partie russe, la multipolarité dans la politique mondiale ouvre des possibilités afin de résoudre des problèmes communs, même les plus complexes, par la voie diplomatique.

Selon les conférenciers, la diplomatie russe est attachée aux principes d'une coopération mutuellement avantageuse avec tous les États sans exception, sur la base de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du respect scrupuleux du droit international. Son rôle consiste également à mettre en place un système équitable de relations économiques mondiales, exempt de concurrence déloyale, de sanctions unilatérales et de restrictions motivées par des considérations politiques.