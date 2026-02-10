Congo-Brazzaville: Bourse scolaire Francine-Ntoumi - La FCRM récompense les premières lauréates

La Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) a remis officiellement, le 9 février à Brazzaville, la bourse scolaire Francine-Ntoumi/Spéciale Madibou, destinée aux meilleures élèves du lycée Sébastien-Mafouta. Cette première édition, qui s'inscrit dans le programme « Femmes & Sciences », récompense les lycéennes de première et de terminales C et D ayant obtenu les meilleures moyennes au premier trimestre.

En présence de la directrice de la FCRM, Pr Francine Ntoumi; de l'administrateur-maire de Madibou, Alain Milandou; et de quelques responsables du lycée Sébastien-Mafouta, la cérémonie a marqué l'engagement conjoint des autorités locales et de la communauté scientifique en faveur de l'excellence féminine dans les filières scientifiques.

Attribuée exclusivement sur la base du mérite, la bourse vise à encourager les jeunes filles à poursuivre des trajectoires d'excellence dans un domaine encore marqué par une forte sous-représentation féminine.

Fait marquant, une bourse spéciale d'excellence a été décernée à Divine Belniche Mbizi, élève de seconde C, première de l'établissement toutes séries confondues grâce à une moyenne remarquable de 15,58. Émue, la lauréate a confié que l'annonce de la bourse avait renforcé sa détermination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cela m'a poussée à travailler plus dur. J'ai blanchi des nuits. La nuit me permet de me concentrer, d'éviter le bruit », a fait savoir Divine Mbizi. Elle encourage ses camarades à « rester déterminées et à se fixer des objectifs clairs ».

Les autres lauréates de cette première cohorte sont Arnaudia Claisi Bertina Minkala Sita (Terminale C), Dedesia Francilia Laka (Terminale D), Eudoxia Olive Djamesso (Première C) et Belle Talène Bamfoumou (Première D). Pour Arnaudia Minkala Sita ayant obtenu une moyenne de 13,20, la discipline et la volonté ont été déterminantes. « On ne peut rien faire sans volonté. Il faut travailler très dur », a-t-elle estimé. La bourse, a-t-elle poursuivi, l'aidera à se procurer les fournitures scolaires nécessaires.

Pour le proviseur par intérim du lycée Mafouta, cette initiative apporte un souffle nouveau. « Vous l'avez promis et vous venez aujourd'hui de le concrétiser. Encourager les filles est essentiel pour les booster à faire mieux. Nous pensons que ce que nous avons commencé va se poursuivre et pousser encore plus de jeunes filles à se dépasser », s'est-il réjoui.

Très attendue, l'intervention du Pr Francine Ntoumi a profondément marqué l'auditoire. Rappelant son propre parcours dans l'école publique, elle a souligné l'importance de soutenir les filles dans les sciences. « Il y a encore trop peu de femmes dans les filières scientifiques. Leur absence a un impact sur le développement de notre pays », a-t-elle souligné. Elle a insisté sur l'engagement durable de la FCRM en affirmant que « Ce n'est pas un fait d'annonce. Nous voulons soutenir les filles des écoles publiques sur le long terme ».

Pour les parents aussi, l'émotion était palpable. Diane Chancelvie Mahoungou, mère d'Eudoxia, a salué l'initiative en ces termes : « Je suis très satisfaite que ma fille ait obtenu cette bourse. Une maman doit accompagner son enfant chaque jour, être son amie, la soutenir dans ses études ».