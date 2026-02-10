Congo-Brazzaville: Partenariat stratégique - Congo Terminal et Escic pour l'employabilité des jeunes

La société Congo Terminal, filiale du Groupe Africa Global Logistics et l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo (Escic) ont conclu, récemment à Pointe-Noire, un partenariat stratégique pour renforcer la formation qualifiante et l'employabilité des jeunes.

Le partenariat prévoit d'accompagner la formation des jeunes en intégrant les exigences professionnelles dans les modules de formations initiales et continues délivrées par l' Estic Congo. Il permet de faciliter l'accès des étudiants aux stages et visites guidées pour renforcer leur ancrage professionnel, prévoyant également de soutenir la montée en compétence des salariés par des formations sur mesure.

« Cette collaboration permet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et de leur faire bénéficier d'un partage d'expérience solide. C'est une grande opportunité pour renforcer le côté professionnel dans les formations délivrées par Escic », a indiqué Bernard Ngazo, promoteur Escic Congo.

Pour sa part, le directeur général de Congo Terminal, Antony Samzun, a déclaré que cette convention bâtit un cadre structuré et durable en vue de permettre aux étudiants de développer des compétences en phase avec les exigences de leurs métiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Elle démontre notre engagement en faveur de l'employabilité des jeunes et l'accompagnement des talents locaux dans le secteur portuaire congolais », a-t-il précisé.

De l'avis des parties signataires, cette convention ouvre ainsi de nouvelles opportunités pour les apprenants de l'Escic qui vont désormais bénéficier d'une meilleure immersion professionnelle et d'un accompagnement adapté aux réalités du marché de l'emploi.

Congo Terminal, opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe-Noire, est de plus en plus engagé dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.

Grâce à ses nombreux investissements, l'entreprise participe à l'amélioration du pouvoir d'achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère à Pointe-Noire, en particulier, et en République du Congo, en général.