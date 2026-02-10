Tunisie: Tataouine - Le réseau d'assainissement couvrira bientôt Remada et Dhehiba (Ministre de l'Environnement)

10 Février 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — La couverture du réseau d'assainissement sera renforcée dans le gouvernorat de Tataouine pour couvrir de nouvelles délégations telles que Remada et Dhehiba, de nouvelles stations d'épuration y seront créées, outre la modernisation de la station principale a indiqué, mardi, le ministre de l'Environnement, Habib Abid.

En visite dans la région, le ministre a rappelé, lors d'une réunion de travail tenue au siège du gouvernorat, que Tataouine enregistre un taux de couverture des réseaux d'assainissement de l'ordre de 55 %, contre un taux national de 65%, ajoutant qu'une étude spécifique à la région de Bir Lahmar sera élaborée.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que les quantités d'eau traitées dans la région sont actuellement estimées à environ 8 000 mètres cubes par jour et devraient passer à environ 12 000 mètres cubes/jour, soulignant que le ministère s'oriente vers la valorisation de ces eaux à travers les usages agricoles. Des projets de reboisement des montagnes de Tataouine et d'amélioration du cadre environnemental en général sont aussi prévus.

Abid a, en outre, fait remarquer que sa visite au gouvernorat s'inscrit dans le cadre du suivi de la situation environnementale dans la région et de l'examen de l'état d'avancement d'un certain nombre de projets. Cette visite vise également, à prendre connaissance des principaux problèmes environnementaux et d'accélérer la mise en oeuvre des solutions susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

