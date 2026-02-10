Sénégal: Vers la construction d'un Centre national de la cinématographie

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, a annoncé mardi à Dakar, la construction prochaine d'un centre national de la cinématographie, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique pour la période 2026-2030.

"Nous souhaitons, avec l'appui des acteurs du secteur et des autorités compétentes, doter le Sénégal d'infrastructures culturelles et cinématographiques modernes, notamment à travers la création d'un centre national de la cinématographie", a déclaré le ministre, à l'ouverture d'un atelier d'orientation consacré à l'élaboration dudit plan. Cette rencontre de trois jours vise à définir une feuille de route "réaliste, inclusive et structurée", pour faire du cinéma, un levier de croissance économique, d'innovation et de rayonnement culturel au cours des cinq prochaines années.

M. Bâ a indiqué que l'État explore des mécanismes de financement innovants afin de soutenir l'émergence d'une véritable industrie cinématographique nationale, tout en renforçant l'appropriation du patrimoine culturel comme pilier du développement durable. Il a souligné le rôle stratégique du numérique et de l'intelligence artificielle dans la modernisation du secteur, notant que ces outils permettent de réduire les coûts de production et de stimuler la créativité.

Il a exhorté les cinéastes sénégalais à exploiter les nouvelles technologies pour valoriser le patrimoine culturel immatériel et proposer des contenus mieux ancrés dans les réalités locales, en réponse à la forte consommation d'images étrangères par la jeunesse. "Le cinéma peut contribuer à renforcer la conscience citoyenne, l'attachement aux valeurs nationales et l'esprit critique des jeunes", a-t-il affirmé, insistant également sur la nécessité de renforcer la formation dans tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Le ministre a invité les participants à formuler des propositions concrètes, incluant des objectifs clairs, des actions hiérarchisées et des mécanismes de financement assortis d'un calendrier cohérent. Il a également plaidé pour une meilleure valorisation du cinéma national, notamment à travers des synergies avec les secteurs de l'artisanat et du tourisme, afin d'attirer de grandes productions internationales en exploitant les décors naturels du pays.

M. Bâ a enfin appelé à la mobilisation des professionnels pour appuyer les démarches visant à la récupération et à la reconversion, en espaces culturels et cinématographiques, d'infrastructures existantes à Dakar et dans les autres régions.