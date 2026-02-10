Sénégal: L'ANPEJ lance une campagne de sensibilisation à Thiès sur le programme 'Agri Accélérateur'

Thiès — L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a lancé, lundi à Thiès, une campagne d'information et de sensibilisation du programme "Agri Accélérateur 2.0", dédié spécifiquement aux jeunes entrepreneurs des régions de Thiès et Saint-Louis évoluant dans des filières telles que le riz, l'oignon, la mangue et l'ostréiculture.

"Agri Accélérateur" est un programme d'appui aux jeunes entrepreneurs agricoles, gérant de très petites, de petites et moyennes entreprises, installées dans des régions ayant besoin d'investissement et dotées d'un potentiel en matière de développement économique rural durable.

"Nous avons collaboré dans le cadre du programme Agri accélérateur 2.0. C'est un programme qui va accompagner des jeunes qui sont dans des secteurs à fort potentiel dans les régions de Thiès et de Saint-Louis", a renseigné la responsable pôle emploi de l'ANPEJ, Fatou Lèye. Ce comprend qui comprend plusieurs phases est mis en oeuvre de concert avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

"Nous gérons la phase sensibilisation, dans laquelle nous avons organisé des campagnes d'animation économique au niveau de tous les départements de la région de Thiès", a rapporté la représentante de la directrice de l'ANPEJ.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle précise qu'avec l'aide de la FAO, des jeunes qui avaient été présélectionnés sont enrôlés dans la phase de sensibilisation. Au total, 70 jeunes candidats présélectionnés dans la région de Thiès ont été sélectionnés dans des filières à fort potentiel économique et porteuses d'emplois, comme la mangue et l'ostréiculture, a souligné Fatou Lèye, selon qui "cette phase de sensibilisation n'est pas une phase de sélection".

"Au total, c'est une quarantaine de jeunes qui seront retenus, à la suite d'un long processus, dont 20 dans chaque filière", a ajouté Oumar Sylla, coordonnateur du programme du pôle "Agri accélérateur 2.0" au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pour la FAO.

Selon lui, ce programme d'accélération développé par la FAO dans différents pays dont le Sénégal, collabore avec le gouvernement, à travers l'Agence de développement des PME (ADPME) et l'ANPEJ. Il s'inscrit dans "la promotion des investissements agricoles responsables", a-t-il relevé.