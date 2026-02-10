Sénégal: Université de Bambey - Des étudiants en médecine réclament justice pour leur camarade Abdoulaye Ba

Diourbel — Des étudiants du département de médecine de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont manifesté, mardi à Diourbel (centre), pour réclamer justice à la suite du décès de leur camarade Abdoulaye Ba, survenu dans des échauffourées à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Le rassemblement, tenu devant les locaux du département de médecine situés à la périphérie de la ville, a été rapidement dispersé par les forces de police déployées sur place. "Nous demandons justice pour notre camarade Abdoulaye Ba", a déclaré Gora Ndiaye, étudiant en troisième année de médecine, s'adressant à ses camarades vêtus de blouses blanches.

Matar Diaw, étudiant en sixième année de médecine, a déploré la situation prévalant actuellement dans les universités du pays, avant d'exhorter les autorités gouvernementales à respecter leurs engagements, à préserver les acquis et à œuvrer pour la stabilité des universités.

L'étudiant Abdoulaye Ba, inscrit inscrit en deuxième année de licence en médecine, a trouvé la mort lundi dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar. Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études. Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).