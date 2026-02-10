Sénégal: Ziguinchor - Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'UASZ

Ziguinchor — Des affrontements ont opposé des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) aux forces de l'ordre, mardi, au lendemain d'un rassemblement qu'ils avaient organisé pour protester contre la réforme annoncée de la politique de bourses de l'Etat sénégalais.

La situation semblait toutefois revenir à la normale en fin de matinée, même si les forces de l'ordre restaient déployées dans la zone. Aux alentours de l'Université de Ziguinchor, plusieurs boutiques et commerces ont fermé leurs portes par mesure de précaution. Les affrontements avec les forces de l'ordre font également suite à la décision du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) de fermer, depuis lundi, le restaurant universitaire jusqu'à nouvel ordre.

Dans un communiqué signé par son directeur, Salif Baldé, l'administration du CROUS/Z indique qu'un groupe d'étudiants a forcé l'entrée du restaurant à l'heure du déjeuner pour décréter une "Journée sans ticket (JST)", en dépit d'un avertissement officiel adressé plus tôt dans la matinée. Des étudiants de l'Université de Ziguinchor avaient déjà organisé lundi un rassemblement pour dénoncer la réforme des allocations étudiantes envisagée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).

Selon Ibrahim Ngom, leur porte-parole, cette réforme remettrait en cause le décret garantissant l'octroi de bourses aux étudiants de la licence au doctorat. Pour appuyer leurs revendications, les étudiants ont décrété deux Journées de sensibilisation et de contestation (JSC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Fary Sèye, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, la réforme envisagée ne consiste pas seulement à "réviser un texte réglementaire", mais à "repenser, de manière globale et concertée, une politique publique structurante, en l'alignant sur les priorités nationales de développement, sur les ambitions portées par la vision Sénégal 2050 et sur les standards de bonne gouvernance".

La réforme de la politique de bourses doit répondre à "plusieurs impératif", et doit "d'abord garantir l'équité, en veillant à une meilleure prise en compte des critères sociaux, tout en valorisant le mérite et la performance académique", a-t-il expliqué lors d'un atelier national consacré à la préparation de cette nouvelle politique de bourses.

Il a également évoqué un autre impératif lié à "la soutenabilité financière du système, afin de préserver sa pérennité et d'éviter les tensions récurrentes qui affectent le paiement des allocations". La réforme doit enfin contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, en encourageant la réussite, la régularité des parcours et l'orientation vers les filières prioritaires pour le développement national, a-t-il dit.