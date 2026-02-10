Sénégal: Coupe du Sénégal - Les 16es de finale démarrent ce mardi

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal démarrent ce mardi, au stade municipal des Parcelles Assainies, par la rencontre devant entre Oslo FA et AS Kaffrine, deux équipes pensionnaires de la Ligue 2.

Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal se joueront jusqu'à jeudi. Mercredi, le Teungueth FC et le Stade de Mbour s'affrontent dans un duel d'équipes de l'élite du football sénégalais (Ligue 1). Les matchs opposant le Jamono de Fatick à l'AS Douanes, puis le Casa Sports à l'AS Bambey sont prévus également le même jour.

Le tenant du titre, Génération Foot (GF), se déplace jeudi à Rufisque, pour affronter l'AJEL, dans la cadre de l'affiche phare des 16es de finale de la Coupe nationale. L'AJEL va défier ainsi GF, après son faux bond de dimanche dernier face à la Linguère en championnat, tandis que les académiciens vont essayer de poursuivre à l'extérieur leur parcours pour conserver leur titre.

Voici le programme des 16es de finale de la Coupe du Sénégal :

Mardi : Oslo FA (L2) - AS Kaffrine (L2)

Mercredi : Teungueth FC (L1)-Stade de Mbour (L1), Jamono de Fatick (L2)-AS Douanes (L2), Casa sports (L1)-AS Bambey (L2)

Jeudi :

JA (N1) - HLM (L1), DUC (L2)-Hayoo Agnam (N1), AJEL (L1)-GF (L1), US Gorée (L1) - RS Yoff (N1), DSC (L1)-Linguère (L1), Avenir de Mbacké (N2)-USC (N1), Don Bosco (N1)-Sonacos (L1), Diambars (L2)-Thiès FC (L2), Essamaye (L2)-ASC Cambérène (L1), Penc (DR)-AS Pikine (L1), Pout SC (DR)-Ajamaat (N1), Académie Mawade Wade (DR)-Guédiawaye FC ( L1)

