Sénégal: Décès d'un étudiant à l'UCAD - Le FRAPP met en cause la responsabilité de l'État et exige la lumière

10 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire Panafricaine (FRAPP) a réagi avec vigueur à la mort d'un étudiant survenue en 2026 sur le campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué officiel, l'organisation dénonce ce qu'elle qualifie d'« assassinat » et met directement en cause l'État du Sénégal.

La victime, Abdoulaye Ba, était étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine. Le FRAPP affirme avoir appris son décès avec « une profonde consternation » et a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la communauté estudiantine.

Selon le mouvement, ce drame survient dans un contexte de fortes tensions sur le campus universitaire. Quelques heures avant les faits, le FRAPP avait publiquement appelé au retrait immédiat des forces de l'ordre de l'UCAD, estimant que leur présence faisait peser des risques graves sur la sécurité des étudiants, au regard de précédents jugés « dangereux ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, le FRAPP exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès d'Abdoulaye Ba et que les responsabilités soient clairement établies. L'organisation rappelle les dispositions de l'article 7 de la Constitution sénégalaise, qui consacre le caractère sacré et inviolable de la personne humaine et impose à l'État de garantir le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité des citoyens.

Pour le FRAPP, aucune considération liée au maintien de l'ordre public ne peut justifier la perte d'une vie humaine, a fortiori celle d'un étudiant au sein d'un campus universitaire, présenté comme un espace de savoir, de liberté et de protection.

Le mouvement formule par ailleurs plusieurs exigences, notamment la libération immédiate de tous les étudiants actuellement détenus dans les commissariats, la prise en charge médicale et sociale des étudiants blessés lors des violences qu'il attribue aux forces de l'ordre, ainsi que l'identification et la sanction de tous les responsables du décès, « à quelque niveau que ce soit ».

En conclusion, le FRAPP insiste sur le fait que la vie humaine, et particulièrement celle des étudiants, ne saurait être sacrifiée au nom du maintien de l'ordre, appelant les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités constitutionnelles.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.